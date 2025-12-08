Backen wie ein Profi: Die besten Keks-Rezepte für die Festtage

So langsam geht es in Richtung Back-Zielgerade. Allerhand Kekse wurden bereits gezaubert, vernascht oder warten noch darauf, gebacken zu werden – wie die folgenden süßen Exemplare!
Vanille-Nuss-Hörnchen
ZUTATEN FÜR 12 STÜCK
Für den Teig:
- 10 g frischer Germ
- 1 TL Zucker
- 100 ml lauwarme Milch
- 200 g Weizenmehl
- 150 g Vollkornmehl und zum Arbeiten
- 50 ml Pflanzenöl
- 5 EL Honig
- 2 Eigelb
- 40 g flüssige Butter
- Staubzucker zum Bestreichen
Für die Füllung:
- 200 g gemahlene Haselnüsse
- 1 Eiweiß
- Mark von 1 Vanilleschote
- 50 g Mandelmus
- 2 EL Honig oder nach Geschmack
- 1–2 cl Haselnusslikör
- 2 EL Staubzucker und zum Bestreuen
- 2–3 EL grober Zucker
- 2 EL fein gehackte Haselnüsse
ZUBEREITUNG * MITTEL * 2 H 10 MIN
- Für den Teig den Germ mit dem Zucker in der lauwarmen Milch auflösen. Beide Mehle in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde eindrücken. Die Germmilch eingießen, mit etwas Mehl vom Rand verrühren und den Vorteig zugedeckt ca. 15 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen.
- Öl, Honig, Eigelb und Butter zufügen und alles mit den Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verkneten. Den Teig zugedeckt nochmals ca. 30 Minuten gehen lassen.
- Für die Füllung die gemahlenen Haselnüsse mit dem Eiweiß, Vanillemark, Mandelmus, Honig und Nusslikör vermengen. Die Füllung abschmecken und nach Geschmack süßen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen.
- Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmals kurz durchkneten, anschließend rechteckig in Blechgröße ausrollen. Die Teigplatte längs halbieren und jeweils in 6 spitzwinklige Dreiecke schneiden.
- Auf jedes Teigdreieck 1–2 TL der Nussfüllung geben. Die Dreiecke von der Längsseite zur Spitze hin aufrollen und zu Hörnchen formen. Die Hörnchen mit ausreichend Abstand auf das Blech legen und im Ofen ca. 15 Minuten backen.
- Anschließend herausnehmen. Staubzucker mit etwas Wasser dünnflüssig verrühren, die Hörnchen damit bepinseln, mit grobem Zucker und gehackten Haselnüssen bestreuen und in weiteren ca. 10 Minuten goldgelb fertig backen. Vor dem Servieren auf Kuchengittern auskühlen lassen und leicht mit Staubzucker bestäuben.
Kakao-Mandel-Kekse mit Pistazien
ZUTATEN FÜR 25 STÜCK
- 75 g Mehl
- 100 g gemahlene Mandeln
- 1/2 TL Salz
- 40 g Kakaopulver
- 1/2 TL Natron
- 125 g zimmerwarme Butter
- 60 g Zucker
- 60 g brauner Zucker
- 1/2 TL Vanilleextrakt
- 1 Ei
- 80 g Mandeln
- 40 g gehackte Pistazien
ZUBEREITUNG * LEICHT * 50 MIN
- Das Mehl mit gemahlenen Mandeln, Salz, Kakao und Natron in einer Schüssel gut vermengen. Die Butter mit beiden Zuckersorten und Vanilleextrakt cremig rühren. Das Ei, dann die Mehlmischung unterrühren. Abgedeckt ca. 30 Minuten kalt stellen.
- Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Vom Teig mit einem Teelöffel Portionen abnehmen und zu Kugeln formen. Flach drücken und auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Je zwei Mandeln eindrücken und etwas Pistazien aufstreuen. Im Ofen ca. 15 Minuten backen. Auf einem Gitter auskühlen lassen.
Linzer Kekse mit Karamell
ZUTATEN FÜR 25 STÜCK
Für den Teig:
- 225 g Mehl
- 100 g Zucker
- 100 g blanchierte und gemahlene Mandeln
- 1 Prise Zimtpulver
- 1 Prise Nelkenpulver
- 1 Prise Salz
- 1/2 TL Bio- Orangenabrieb, 1 Ei
- 180 g kalte Butter
- Mehl zum Arbeiten
Für die Karamellcreme:
- 400 ml gesüßte Kondensmilch
Außerdem:
- Fleur de Sel
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 50 MIN
- Mehl, Zucker, Mandeln, Gewürze, Salz und Orangenabrieb auf eine Arbeitsfläche geben und das Ei in die Mitte schlagen. Die kalte Butter in kleinen Würfeln darauf verteilen.
- Alles mit einer Teigkarte grob durchhacken und anschließend rasch alles mit den Händen zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Leicht flach drücken und in Frischhaltefolie gewickelt und ca. 1 Stunde kühlen.
- Für das Karamell die Dose mit der Kondensmilch von der Papierummantelung befreien, in einen Topf stellen und fast vollständig mit Wasser bedecken.
- Auf den Herd stellen, zum Kochen bringen und etwa 1 Stunde köcheln lassen. Danach etwas abkühlen lassen und die Dose vorsichtig öffnen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Zwei Backbleche mit Backpapier belegen. Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche 3–4 mm dünn ausrollen und Kreise (à ca. 6 cm Durchmesser) ausstechen.
- Aus der Hälfte der Teiglinge mittig eine kleine Schneeflocke oder Sterne ausstechen und die Teigkreise auf die Backbleche legen. Ausgestochenen Teig erneut ausrollen oder als kleine Kekse backen.
- Nacheinander im vorgeheizten Ofen ca. 10 Minuten lichtgelb backen. Herausnehmen, mit dem Backpapier vom Blech ziehen und erkalten lassen.
- Die Kekse ohne Mittelloch dünn mit der noch leicht warmen Karamellmasse bestreichen, nach Belieben mit etwas Fleur de Sel bestreuen und mit einem passenden Gegenstück belegen. Leicht andrücken und trocknen lassen.
Nougat-Mokka-Tropfen
ZUTATEN FÜR 45 STÜCK
- 1 EL Instant-Espressopulver
- 250 g weiche Butter
- 100 g Zucker
- 2 EL Vanillezucker
- 1 Prise Salz
- 3 Eigelb
- 250 g Mehl und zum Arbeiten
- 2 EL Kakaopulver
- 1 TL Backpulver
- 150 g gemahlene Haselnüsse
- 150 g Nuss-Nougat
- 150 g Zartbitterkuvertüre
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 35 MIN
- Den Espresso in 2 EL heißem Wasser auflösen. Die Butter mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz cremig rühren. Nach und nach das Eigelb zugeben und unterrühren. Dann den Espresso unterrühren. Mehl mit Kakao und Backpulver darübersieben und alles mit den gemahlenen Haselnüssen zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen.
- Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 3 mm dünn ausrollen und mit einer Ausstechform Tropfen ausstechen. Auf das vorbereitete Blech legen und im vorgeheizten Ofen 10–15 Minuten backen. Vorsichtig vom Blech nehmen und auskühlen lassen.
- Zum Füllen den Nuss-Nougat schmelzen. Jeweils einen kleinen Tupfen auf die Hälfte der Kekse setzen und einen zweiten Keks daraufsetzen. Trocknen lassen.
- Zum Verzieren die Kuvertüre hacken und schmelzen. Die Tropfen mit einer Seite in die Kuvertüre tauchen, abtropfen lassen und auf Backpapier trocknen lassen.
Ingwerkekse
ZUTATEN FÜR 60 STÜCK
- 200 g Mehl und zum Arbeiten
- 100 g gemahlene Mandeln
- 100 g Muscovado-Zucker
- 1 Prise Salz
- 2 TL Ingwerpulver
- 200 g Butter
- 2 Eigelb
ZUBEREITUNG * LEICHT * 1 H 20 MIN
- Das Mehl mit den Mandeln auf der Arbeitsfläche häufeln und in der Mitte eine Mulde formen. Den Zucker, Salz und Ingwer hineingeben. Die Butter in Stücken darauf verteilen, das Eigelb hineingeben und von der Mitte aus zu einem geschmeidigen Teig verkneten, der nicht mehr an den Händen klebt. Nach Bedarf ein wenig kaltes Wasser oder Mehl ergänzen. In Frischhaltefolie gewickelt ca. 30 Minuten kalt stellen. Den Ofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.
- Den Teig auf bemehlter Arbeitsfläche ca. 5 mm dünn ausrollen und Kekse (z.B. Schneeflocken, Sterne) in verschiedenen Größen ausstechen. Aus einigen in der Mitte ein Loch ausstechen. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im Ofen 10–15 Minuten backen. Vom Blech nehmen und auskühlen lassen.
Haselnuss-Busserl
ZUTATEN FÜR 25 STÜCK
- 200 g gemahlene Haselnüsse
- 4 Eiweiß
- 2 EL Haselnusslikör
- 1 Msp. Zimtpulver
- 1 Prise Salz
- 140 g Staubzucker
- 50 g Schokoladentropfen
ZUBEREITUNG * LEICHT * 45 MIN
- Den Backofen auf 150 °C Oberund Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Die Haselnüsse in einer trockenen Pfanne duftend rösten und wieder abkühlen lassen.
- Das Eiweiß mit dem Likör, dem Zimt und Salz steif schlagen, dabei den Staubzucker nach und nach einrieseln lassen, bis das Eiweiß Spitzen zieht. Die Haselnüsse unterheben.
- Mithilfe eines Spritzbeutels ohne Tülle als runde Tupfen (3–4 cm) mit etwas Abstand auf das Backpapier dressieren, mit angefeuchteter Fingerspitze eine Vertiefung hineindrücken und diese mit je 2–3 Schokoladentropfen besetzen.
- Im Ofen ca. 25 Minuten backen, danach vollständig auskühlen lassen und vom Backpapier abziehen. Die Busserl schmecken am nächsten Tag am besten.
