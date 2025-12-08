Backen wie ein Profi: Die besten Keks-Rezepte für die Festtage

Vanillekipferl neu interpretiert: Kreative Kipferl-Rezepte für die Weihnachtsbäckerei Das Vanillekipferl ist ein Fixstarter auf jedem gut befüllten Keksteller. Doch nicht nur der Klassiker entzückt den Gaumen – auch mit Mohn, Schokolade und Co. gerät man beim Vernaschen ins Schwärmen!