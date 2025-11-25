Alles zu oe24VIP
Feuerwerksbatterie
© Getty

Bewohner evakuiert

Wohnhausbrand mit Explosionen: Illegales Feuerwerk gelagert

25.11.25, 00:00 | Aktualisiert: 25.11.25, 22:53
In der deutschen Stadt Köln (Bundesland Nordrehin-Westfalen) ist am Dienstagabend ein Reihenhaus komplett in Flammen gestanden, in dem sich laut Feuerwehr verbotene Feuerwerkskörper befinden.  

Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren Explosionsgeräusche zu hören, wie ein Feuerwehrsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Löscharbeiten gestalteten sich daher schwierig.

"In dem Haus befinden sich größere Mengen illegaler Feuerwerkskörper, sodass wir nur von außen löschen können", erklärte der Sprecher. Der Alarm war am Abend gegen 18.30 Uhr eingegangen. Als die Feuerwehr eintraf, habe das Haus bereits voll in Flammen gestanden. Ob die Pyrotechnik den Brand ausgelöst hat, war noch unklar. Ein Bewohner habe eine Rauchgasvergiftung erlitten. Bisherigen Erkenntnissen zufolge lebte er alleine in dem Haus.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner aus den angrenzenden Häusern seien in Sicherheit gebracht worden. Sie würden vor Ort betreut, schilderte der Sprecher. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Häuser im Kölner Süden solle verhindert werden.

Starke Rauchentwicklung

Bei dem brennenden Reihenhaus handle es sich um ein mittleres, kein Eckhaus. Rund 60 bis 70 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz. Da es eine starke Rauchentwicklung gebe, seien Bewohner im Radius von rund 300 Metern aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten. "Umfahrt die Einsatzstelle großräumig und macht Platz für die Einsatzkräfte", hieß es weiter.

