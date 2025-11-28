Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Eder
© APA/HELMUT FOHRINGER

Parteien

Fix: AK-Chef Eder wird neuer Chef der Salzburger SPÖ

28.11.25, 14:28
Teilen

Die Salzburger SPÖ hat ihr Führungsproblem gelöst - AK-Chef Peter Eder wird es machen.

Das Führungsvakuum in der Salzburger SPÖ dürfte beendet sein. Der Salzburger AK-Chef Peter Eder soll neuer Parteichef werden. Ein Jahr nach dem Rückzug des Landesparteivorsitzenden David Egger-Kranzinger hätte die Salzburger SPÖ damit wieder eine Führung.

Eder hatte sich zuletzt zwar bedeckt gehalten - aber stets scharfe Kritik an der schwarz-blauen Landesregierung geübt: "Bei der sozialen Kälte, die derzeit im Land herrscht, braucht es eine starke Opposition, und das gleich, denn so wird das Land kaputt gefahren", sagte Eder vor zwei Wochen. Dass er seit längerem als Personalreserve der Partei gehandelt werde, ehre ihn und sei auch kein Geheimnis.

Nach Eggers Rücktritt im Oktober 2024 hatte die SPÖ Salzburgs die Führungsfrage offengelassen. Interimistisch wurde die Partei zuletzt von Eggers drei Stellvertretern geführt, das sind Eder sowie die Landtagsabgeordneten Barbara Thöny und Bettina Brandauer. Eder ist schon seit Jahren der Wunschkandidat vieler Salzburger Sozialdemokraten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden