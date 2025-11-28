Fix: AK-Chef Eder wird neuer Chef der Salzburger SPÖ

Die Salzburger SPÖ hat ihr Führungsproblem gelöst - AK-Chef Peter Eder wird es machen.

Das Führungsvakuum in der Salzburger SPÖ dürfte beendet sein. Der Salzburger AK-Chef Peter Eder soll neuer Parteichef werden. Ein Jahr nach dem Rückzug des Landesparteivorsitzenden David Egger-Kranzinger hätte die Salzburger SPÖ damit wieder eine Führung.

Eder hatte sich zuletzt zwar bedeckt gehalten - aber stets scharfe Kritik an der schwarz-blauen Landesregierung geübt: "Bei der sozialen Kälte, die derzeit im Land herrscht, braucht es eine starke Opposition, und das gleich, denn so wird das Land kaputt gefahren", sagte Eder vor zwei Wochen. Dass er seit längerem als Personalreserve der Partei gehandelt werde, ehre ihn und sei auch kein Geheimnis.

Nach Eggers Rücktritt im Oktober 2024 hatte die SPÖ Salzburgs die Führungsfrage offengelassen. Interimistisch wurde die Partei zuletzt von Eggers drei Stellvertretern geführt, das sind Eder sowie die Landtagsabgeordneten Barbara Thöny und Bettina Brandauer. Eder ist schon seit Jahren der Wunschkandidat vieler Salzburger Sozialdemokraten.