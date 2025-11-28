Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Löst Stöger-Aus bei Rapid Trainerbeben aus?
© Gepa

Krisen-Klubs

Löst Stöger-Aus bei Rapid Trainerbeben aus?

28.11.25, 13:00
Teilen

Nach dem Aus von Rapid-Trainer Peter Stöger geraten auch Salzburg und Sturm unter Druck. Drei Runden vor der Winterpause stecken beide Topklubs in der Europa-League-Krise und liefern neuen Zündstoff im Titelkampf. 

Die Entlassung von Peter Stöger erschüttert die Liga. Doch der Trainerwechsel bei Rapid passt in ein größeres Bild. Drei Runden vor der Winterpause wackeln nun auch Salzburg und Sturm Graz. Beide Klubs kassierten in der Europa League erneut Rückschläge und rutschen im Ranking der besten 24 weiter ab.

Löst Stöger-Aus bei Rapid Trainerbeben aus?
© Gepa

Salzburg ging beim 1:4 in Bologna unter. Der Tabellenführer der Bundesliga scheiterte an der Klasse des Gegners, aber vor allem an der eigenen Nachlässigkeit. Vier Großchancen wurden vergeben, ein Abseitstor zurückgenommen. „Zu fehlerhaft“, kritisierte Trainer Thomas Letsch. „Wir laden den Gegner ein, Tore zu machen.“ Erst am Sonntag hatte seine Mannschaft ein spätes 2:3 gegen die WSG Tirol kassiert. 

Sturm verliert weiter – und sucht die Leichtigkeit

Sturm Graz verlor zeitgleich bei Panathinaikos mit 1:2. In einem chancenarmen Spiel reichte es trotz stabiler Phasen nicht zu einem Punkt. „Es werden momentan Kleinigkeiten bestraft“, sagte Trainer Jürgen Säumel. Die Mannschaft gewann nur eines der jüngsten acht Pflichtspiele, und das im Cup nach Elferschießen. Offensiv bleibt Sturm blass: Die Stürmer Maurice Malone, Seedy Jatta, Leon Grgic und Axel Kayombo warten in der Europa League weiterhin auf ihr erstes Tor.

Auch innerhalb der Mannschaft wächst die Ratlosigkeit. Innenverteidiger Niklas Geyrhofer brachte es auf den Punkt: „Vielleicht müssen wir nicht so lange hinten den Ball herumspielen, keine Ahnung, ich weiß es gerade selber nicht.“ Säumel sprach offen von einer „Verkrampfung“, die das Team derzeit bremst.

Säumel ohne Vertrag

Schon vor dem Spiel in Athen sorgte Säumels Personalie für Unruhe: Sein Vertrag  läuft mit Saisonende aus, konkrete Verhandlungen über eine Verlängerung gibt es bisher nicht. Sportchef Michael Parensen sagte dazu: „Es gibt keinen Zeitpunkt, keine Deadline.“ Auch Säumel wich zuletzt Fragen zu seiner Zukunft aus. 

Heikle Ausgangslage – und Trainerschreck Hartberg

In der Bundesliga geht es für Sturm am Sonntag zum Sensationsteam und "Trainerschreck" Hartberg. Zuletzt musste Peter Pacult beim WAC nach der 1:2-Niederlage gegen  Hartberg die Bank räumen. Und auch Ex-Rapid-Trainer Zoran Barisic hat keine guten Erinnerungen an die Hartberger. Das 0:1 gegen die Steirer 2016 war sein letztes Spiel für Rapid.

Salzburg reist nach Altach. Beide Teams stehen unter Druck, bevor es in der Europa League in die entscheidende Phase geht: Sturm trifft auf Roter Stern Belgrad, Salzburg muss gegen Freiburg, Basel und Aston Villa bestehen.

Die Ergebnisse der vergangenen Wochen zeigen: Der Stöger-Rauswurf könnte erst der Beginn unruhiger Tage bei den Topklubs sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden