Auch das noch: Babler von Meinl in der Kanzlerfrage überholt

Die Umfragewerte der Koalitionsparteien sind prekär - für SPÖ-Chef Andreas Babler geht's jetzt nochmals bergab.

Wenige Monate trennen die SPÖ und ihren Vorsitzenden Andreas Babler noch von dem nächsten Parteitag - und die neueste Lazarsfeld-Umfrage für oe24 wird die Debatte um den SPÖ-Chef wohl noch anheizen (1.000 Befragte vom 1. bis 2. 12. 2025). Hat sich doch Babler schon zum einzigen Kandidaten nominieren lassen.

Nun, die Beliebtheitswerte des SPÖ-Chefs erleben indes einen neuen Negativ-Rekord: In der wöchentlichen Frage nach einer Kanzler-Direktwahl - sie soll die Zugkraft der Parteiobleute abtesten - kommt Babler nur noch auf 8 %, die ihn direkt ins Kanzleramt wählen würden. Gut, das ist nur ein Punkt schlechter als vor einer Woche. Weil aber Beate Meinl-Reisinger zulegen kann, überholt die Chefin der 10-%-Partei NEOS den Chef der "Großpartei" SPÖ - und Babler ist nur noch auf Platz 4. Eine Blamage.

Bei der Sonntagsfrage bleibt indes alles beim Alten: Die FPÖ kommt auf überragende 38 %, ÖVP und SPÖ kommen auf nur noch 19 bzw. 18 %, sind also auch zusammen schwächer als die Kickl-Partei. NEOS und Grüne liegen jeweils bei 10 %.