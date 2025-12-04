Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parteien
Babler Meinl
© APA/BARBARA GINDL

Umfrage

Auch das noch: Babler von Meinl in der Kanzlerfrage überholt

04.12.25, 21:29
Teilen

Die Umfragewerte der Koalitionsparteien sind prekär - für SPÖ-Chef Andreas Babler geht's jetzt nochmals bergab.

Wenige Monate trennen die SPÖ und ihren Vorsitzenden Andreas Babler noch von dem nächsten Parteitag - und die neueste Lazarsfeld-Umfrage für oe24 wird die Debatte um den SPÖ-Chef wohl noch anheizen (1.000 Befragte vom 1. bis 2. 12. 2025). Hat sich doch Babler schon zum einzigen Kandidaten nominieren lassen.

251204kanzler
© oe24

Nun, die Beliebtheitswerte des SPÖ-Chefs erleben indes einen neuen Negativ-Rekord: In der wöchentlichen Frage nach einer Kanzler-Direktwahl - sie soll die Zugkraft der Parteiobleute abtesten - kommt Babler nur noch auf 8 %, die ihn direkt ins Kanzleramt wählen würden. Gut, das ist nur ein Punkt schlechter als vor einer Woche. Weil aber Beate Meinl-Reisinger zulegen kann, überholt die Chefin der 10-%-Partei NEOS den Chef der "Großpartei" SPÖ - und Babler ist nur noch auf Platz 4. Eine Blamage.

251204sonntag
© oe24

Bei der Sonntagsfrage bleibt indes alles beim Alten: Die FPÖ kommt auf überragende 38 %, ÖVP und SPÖ kommen auf nur noch 19 bzw. 18 %, sind also auch zusammen schwächer als die Kickl-Partei. NEOS und Grüne liegen jeweils bei 10 %.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden