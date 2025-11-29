Michael Schumacher: DIESE Menschen haben noch Kontakt zu ihm

Der Erpressungsversuch gegen die Familie der Formel-1-Legende erforderte ein Umdenken bei Corinna Schumacher und der Zugang zu ihrem Michael ist jetzt noch eingeschränkter.

Ein Schock für die Familie Schumacher – und eine Konsequenz, die tiefer kaum greifen könnte. Nach dem jüngsten Erpressungsversuch rund um gestohlene private Fotos, Videos und hochsensible medizinische Unterlagen von Michael Schumacher hat Ehefrau Corinna Schumacher drastisch reagiert: Der ohnehin winzige Kreis an Menschen, die Zugang zum Formel-1-Helden haben, wird noch weiter verkleinert.

Der Auslöser: Ein ehemaliger Sicherheitsmitarbeiter soll versucht haben, mehr als 1500 geheime Dateien aus Schumachers Privatarchiv zu verkaufen – für Millionen. Ein Verrat, der die Familie erschüttert hat.

Bei dem Berufungsverfahren erklärte Schumachers langjährige Managerin Sabine Kehm, die Familie sei dadurch "noch vorsichtiger" geworden. Besonders Corinna wolle jedes Risiko ausschalten – niemand komme Michael mehr zu nah, der nicht seit Jahren absolut vertrauenswürdig sei.

Wer jetzt noch zu Michael Schumacher darf

Der Kreis ist mini – und jetzt noch kleiner. Laut "Mirror" gehören dazu:

Corinna Schumacher

die Kinder Mick und Gina-Maria

Managerin Sabine Kehm

sowie nur eine Handvoll vertrauter Wegbegleiter: Jean Todt, Ross Brawn, Gerhard Berger, Luca Badoer und Felipe Massa

Selbst für einige langjährige Mitarbeiter sollen die Zugänge inzwischen deutlich eingeschränkt worden sein.

Die Familie bleibt standhaft

Über Michaels Gesundheitszustand schweigt die Familie weiterhin konsequent. Doch der Erpressungsfall zeigt eindrücklich, wie groß die Gefahr für Missbrauch ist – und warum Corinna die Schutzmauern nun noch einmal erhöht hat. Ein Schritt, der schmerzt, aber für die Schumachers offenbar unvermeidbar ist.