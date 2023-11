Babler-Attacke gegen Gusenbauer wegen Arbeit für Benko

SPÖ-Chef Babler im ORF zu Kika/Leiner: "Dass es stinkt, ist offensichtlich" SPÖ-Chef Andreas Babler will die Schieflage bei Kika/Leiner von der Justiz untersucht sehen: "Dass es stinkt, ist offensichtlich", es wäre wichtig, dass sich die Staatsanwaltschaft die Sache anschaue, sagte Babler am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".