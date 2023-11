Umfrage: Rückenwind für Babler-SPÖ nach Parteitag

88,8 Prozent erhielt SPÖ-Chef Andreas Babler letztes Wochenende beim Parteitag in Graz - das verschafft der Partei jetzt ein Umfrage-Plus.

Rückenwind ja, Turbo für Platz 1 derzeit nein, das klare Parteitags-Votum von 88,8 % für Andreas Babler verschafft sowohl dem SPÖ-Chef persönlich als auch seiner Partei Zuwächse in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Interviews vom 3.11. bis 15.11., max. Schwankungsbreite 2,2 %). Die FPÖ können die Roten zumindest derzeit allerdings nicht von Platz 1 verdrängen.

© oe24 ×

Roter Zuwachs. Konkret kommt die SPÖ aktuell auf % – das ist ein Punkt mehr als vergangene Woche. Unter Babler lag die SPÖ bisher nur einmal so hoch – das war im Juli, wenige Woche nach seinem Sieg über Hans Peter Doskozil.

FPÖ stabil. Platz 1 ist zwar nicht erreicht, aber zumindest in Sichtweite. Denn mit 29 % liegt die FPÖ weiterhin vorne – also 3 Prozentpunkte vor dem Roten. Die Partei von Herbert Kickl bleibt damit stabil an der 30-%-Marke, derzeit kann sie offenbar nichts erschüttern.

Soziale Wärme. Doch zurück zu Babler: Seine Soziale-Wärme-Strategie kann die SPÖ zwar nicht an die Spitze katapultieren – um die Kanzlerpartei ÖVP abzuhängen, reicht es aber: Die Türkisen kommen mit Karl Nehammer weiter nur noch auf 20 % – das ist die vierte Woche, in der die ÖVP so schlecht liegt.

Und die Kleinen? Neos und Grüne stagnieren bei bescheidenen 10 bzw, 9 %.

Kanzler: Babler zieht mit Nehammer gleich

© oe24 ×

Kanzlerfrage. Fragt man die Bevölkerung, welchen Parteichef sie direkt zum Bundeskanzler wählen würde, antworten immerhin 22 % (+2): Herbert Kickl. Da auch Babler zwei Punkte aufholt, kann der SPÖ-Chef mit dem amtierenden Kanzler Karl Nehammer gleichziehen – beide landen in den Lazarsfeld-Rohdaten derzeit bei 16 %.