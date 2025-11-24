So veränderte die Erpressung Michael Schumachers Familie

Drei Männer wollten die Familie von Michael Schumacher mit privaten Fotos erpressen. Der Vorfall hat laut Schumis Managerin einiges verändert.

Die Familie des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher leidet noch immer unter der versuchten Erpressung und veränderte die Beziehung zu ihren Mitarbeitern nachhaltig. Vor dem Wuppertaler Landesgericht sagte Schumis Managerin Sabine Kehm, dass das Ereignis das Vertrauen der Familie beschädigt habe. Sie erklärte: "Der Vertrauensbruch hat dazu geführt, dass die Familie den Leuten, die für sie arbeiten, mit mehr Abstand gegenübertritt, dass sie vorsichtiger ist."

Drei Männer haben die Familie Schumacher damit gedroht, private Fotos und Videos von Michael im Dark Net zu verbreiten. Sie forderten von der Familie 15 Millionen Euro.

"Extrem perfide"

Die Schumachers sind sehr strikt mit der Privatsphäre des siebenfachen Weltmeisters. Bei seinem schweren Skiunfall 2013 erlitt die Formel-1-Legende eine schwere Kopfverletzung. Seitdem schützen seine Angehörigen und Angestellten ihn vor der Öffentlichkeit.

Für die Erpresser hat Kehm kein gutes Wort übrig: "Ich finde es persönlich extrem perfide, dass man das Leid so ausnutzen will, deswegen ist doch klar, dass die Familie ihren Leuten härter gegenübertritt."

"Man wird da so ein Stück weit unfrei"

Sie setzte fort: "Selbst wenn man sich trennt und nicht glücklich darüber ist, dann rechtfertigt das so etwas nicht. Corinna (Anm. d. R. Michaels Ehefrau) verfolgt das schon mit Verbitterung." Zudem habe die Erpressung den medialen Druck erhöht: "Es ist doch klar, dass gewisse Medien wieder Fotografen an das Gelände schicken. Man wird da so ein Stück weit unfrei."

Im Februar wurde der mehrfach vorbestrafte Haupttäter vom Amtsgericht Wuppertal wegen schwerer versuchter Erpressung zu drei Jahren Haft verurteilt. Der frühere Sicherheitsmann der Familie erhielt vom Richter eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren sowie eine Geldauflage von 2.400 Euro wegen Beihilfe.