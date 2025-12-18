Wanda sind Weihnachts-fit - nach Überraschungs-Konzert

Wanda liefern an Freitag in der Stadthalle die lauteste Weihnachtsfeier des Jahres. Als Warm-Up gab‘s am Mittwoch ein schweißtreibendes Mini-Benefiz-Konzert.

„Das war kein Scheiss nicht. Amore Wien!“ Wanda bringen es auf typisch derb wienerisch auf den Punkt. Am Mittwoch überraschten die Strizzi-Rocker mit einem spontanen, erst 6 Stunden vor Beginn angekündigten Gratis-Konzert. In der Szene Wien rockte man sich vor nur 200 glücklichen Fans durch ein schweißtreibendes Programm rund um ewigen Hymnen wie „Bologna“, „Bussi Baby“ oder „1 2 3 4“.

© zeidler

Ein unerwartetes Advent-Highlight des Austropop, bei dem man viel „Amore“ und ein großes Herz bewies: Mit einer Spendensammlung für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Neben dem edlen Benefiz-Gedanken diente das zweistündige Rock-Feuerwerk auch als letzter großer Test. Am Freitag zünden Wanda ja die große Weihnachtsshow für 15.000 Fans in der ausverkauften Wiener Stadthalle. Und dafür war Proben angesagt, denn seit dem „Brass Wiesn Festival“ im deutschen Eching (1. August) stand man ja nicht mehr auf einer Konzertbühne.

© zeidler

Auch weil Marco Wanda eine Lesereise mit seiner emotionell-ehrlichen Biografie „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ anhielt. Jetzt rockt er wieder: beim traditionellen Weihnachtskonzert, dem Wanda am 19. Dezember 2026 eine Zugabe folgen lassen, will man in der Stadthalle auch wieder mit illustren Stargästen überraschen. Bei bei den beiden vorangegangenen Weihnachtsshows gab‘s ja schon Duette mit Christina Stürmer („Ich lebe“), Kraftklub („Fahr mit mit“) oder den Sportfreunden Stiller („Don’t Look Back In Anger“) .