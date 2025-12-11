Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
Dallas Fan
© Getty

Unglaublich

Preis-Hammer: WM-Reise teurer als Familien-Ski-Urlaub

11.12.25, 23:50
Teilen

Wer das ÖFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA live sehen will, muss tief in die Tasche greifen. 

Am Donnerstag war es endlich soweit. Ab 17 Uhr konnten alle Fans weltweit Tickets für die WM-Spiele ihrer Nation kaufen. Zu Beginn der letzten Verkaufsphase waren die Server überlastet, ein Mega-Run mit Horror-Preisen über den ganzen Globus. Ausgerechnet einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump ankündigte, die Einreisebestimmungen für Touristen zu verschärfen. Er will zukünftig die vergangenen fünf Jahre Social-Media-Accounts der US-Besucher genauestens überprüfen.

Auch die Hammer-Preise schocken die Fans scheinbar nicht ab. Wer das ÖFB-Team erstmals nach 28 Jahren bei einer WM-Endrunde live vor Ort sehen will, muss tief in die Tasche greifen. Tickets für die drei Spiele der Gruppenphase gibt es erst ab 140 Dollar für die Spiele gegen Jordanien und Algerien, für den Kracher gegen Argentinien muss man mindestens 265 Dollar hinlegen.

Im Falle eines Aufstieges in die K.o.-Phase wird es dann noch teurer. Besonders brisant: Man muss die Tickets schon vorab zahlen und bekommt das Geld erst zurück, wenn die Mannschaft vorzeitig ausscheidet. Sofern man dieses Investment tätigt und bei der Auslosung die Karten zugesichert bekommt, hat man allerdings seinen Platz im Stadion sicher.

Preise schießen in die Höhe

Doch der Ticket-Preis-Hammer ist nicht das einzige kostspielige Unterfangen. Die billigsten Flüge liegen bei etwa 800 Euro mit Hin- und Rückflug und die Hotel-Preise in den USA schießen seit der Auslosung vergangenen Freitag in unvorstellbare Höhen. Der durchschnittliche Hotel-Preis liegt während der Endrunde bei 886 Euro.

Zu diesen Kosten kommt noch Verpflegung und Anreise zum Stadion hinzu. Das bedeutet, dass eine Person für ein einziges WM-Spiel mit etwa 2.000 Euro für drei Tage kalkulieren müsste. So viel kostet derzeit ein durchschnittlicher einwöchiger Ski-Urlaub für eine vierköpfige Familie - absoluter Wahnsinn.

Für die ÖFB-Elf wird es ab dem 16. Juni in Santa Clara erstmals ernst. Dort kommt es zum Duell gegen WM-Debütant Jordanien. Weiter geht es am 22. Juni in Dallas gegen Argentienen, ehe es am letzten Spieltag (21 Uhr Ortszeit) wohl das Schicksalsspiel gegen Algerien in Kansas City gibt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden