Preis-Hammer: WM-Reise teurer als Familien-Ski-Urlaub

Wer das ÖFB-Team bei der Weltmeisterschaft in den USA live sehen will, muss tief in die Tasche greifen.

Am Donnerstag war es endlich soweit. Ab 17 Uhr konnten alle Fans weltweit Tickets für die WM-Spiele ihrer Nation kaufen. Zu Beginn der letzten Verkaufsphase waren die Server überlastet, ein Mega-Run mit Horror-Preisen über den ganzen Globus. Ausgerechnet einen Tag, nachdem US-Präsident Donald Trump ankündigte, die Einreisebestimmungen für Touristen zu verschärfen. Er will zukünftig die vergangenen fünf Jahre Social-Media-Accounts der US-Besucher genauestens überprüfen.

Auch die Hammer-Preise schocken die Fans scheinbar nicht ab. Wer das ÖFB-Team erstmals nach 28 Jahren bei einer WM-Endrunde live vor Ort sehen will, muss tief in die Tasche greifen. Tickets für die drei Spiele der Gruppenphase gibt es erst ab 140 Dollar für die Spiele gegen Jordanien und Algerien, für den Kracher gegen Argentinien muss man mindestens 265 Dollar hinlegen.

Im Falle eines Aufstieges in die K.o.-Phase wird es dann noch teurer. Besonders brisant: Man muss die Tickets schon vorab zahlen und bekommt das Geld erst zurück, wenn die Mannschaft vorzeitig ausscheidet. Sofern man dieses Investment tätigt und bei der Auslosung die Karten zugesichert bekommt, hat man allerdings seinen Platz im Stadion sicher.

Preise schießen in die Höhe

Doch der Ticket-Preis-Hammer ist nicht das einzige kostspielige Unterfangen. Die billigsten Flüge liegen bei etwa 800 Euro mit Hin- und Rückflug und die Hotel-Preise in den USA schießen seit der Auslosung vergangenen Freitag in unvorstellbare Höhen. Der durchschnittliche Hotel-Preis liegt während der Endrunde bei 886 Euro.

Zu diesen Kosten kommt noch Verpflegung und Anreise zum Stadion hinzu. Das bedeutet, dass eine Person für ein einziges WM-Spiel mit etwa 2.000 Euro für drei Tage kalkulieren müsste. So viel kostet derzeit ein durchschnittlicher einwöchiger Ski-Urlaub für eine vierköpfige Familie - absoluter Wahnsinn.

Für die ÖFB-Elf wird es ab dem 16. Juni in Santa Clara erstmals ernst. Dort kommt es zum Duell gegen WM-Debütant Jordanien. Weiter geht es am 22. Juni in Dallas gegen Argentienen, ehe es am letzten Spieltag (21 Uhr Ortszeit) wohl das Schicksalsspiel gegen Algerien in Kansas City gibt.