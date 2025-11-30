3:0 – Kühbauer-Elf gnadenlos gegen Rapid

Der LASK hat das Spitzenspiel der Bundesliga gegen Rapid Wien mit 3:0 gewonnen. Vor 16.263 Zuschauern in der Raiffeisen Arena setzten sich die Linzer klar durch.

Der LASK besiegte Rapid Wien im Spitzenspiel der 15. Bundesliga-Runde mit 3:0. Vor 16.263 Zuschauern in der Linzer Raiffeisen Arena zeigten die Hausherren eine überzeugende Leistung.

Spätes Führungstor vor Pause

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Jörgensen das 1:0 für den LASK. Das späte Führungstor kurz vor der Pause war die Vorentscheidung in der Partie.

Usor erhöht früh

Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit baute Usor in der 55. Minute die Führung auf 2:0 aus. Der LASK kontrollierte das Spiel und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten.

In der 83. Minute erzielte Lang den 3:0-Endstand.