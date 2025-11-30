Mehrere Unterbrechungen: Fan-Chaos bei Rapid gegen LASK

Beim Top-Spiel zwischen Rapid und LASK in der Linzer Raiffeisen Arena stand lange Zeit nicht das Sportliche im Vordergrund.

Rapid kam in der großen Krise zum aufstrebenden LASK. Beim ersten Spiel nach der Ära Peter Stöger in Hütteldorf wollte man das andere Gesicht zeigen. Doch die Fans im Stadion und vor den TV-Geräten bekamen nicht viel zu sehen.

Nach dem Anpfiff zündeten erst die LASK-Anhänger ein Pyro-Feuerwerk. Am Platz bildete sich starker Nebel, die Partie musste unterbrochen werden und konnte erst nach 12 Minuten wirklich angepfiffen werden.

Rapid-Fans sorgen für nächste Unterbrechung

Doch das Top-Spiel lief nicht lange, denn wenige Minuten später wollten auch die Rapid-Fans zeigen, dass man das Spiel mit dem Feuer beherrscht. Erneut war wegen schlechter Sicht an eine Fortsetzung des Spiels nicht zu denken.

Besonders brisant ist, dass Rapid wegen mehrerer Pyro-Vergehen seit Jänner auf Bewährung spielt. Wenn ein Spiel unterbrochen werden muss, kann die Bundesliga durchgreifen und eine Sektorsperre verhängen. Allerdings könnte die Strafe in diesem Fall den LASK als Heimmannschaft treffen.