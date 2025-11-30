Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Rapid LASK Fans
© APA

Aufregung

Mehrere Unterbrechungen: Fan-Chaos bei Rapid gegen LASK

30.11.25, 17:24
Teilen

Beim Top-Spiel zwischen Rapid und LASK in der Linzer Raiffeisen Arena stand lange Zeit nicht das Sportliche im Vordergrund.

Rapid kam in der großen Krise zum aufstrebenden LASK. Beim ersten Spiel nach der Ära Peter Stöger in Hütteldorf wollte man das andere Gesicht zeigen. Doch die Fans im Stadion und vor den TV-Geräten bekamen nicht viel zu sehen.

Nach dem Anpfiff zündeten erst die LASK-Anhänger ein Pyro-Feuerwerk. Am Platz bildete sich starker Nebel, die Partie musste unterbrochen werden und konnte erst nach 12 Minuten wirklich angepfiffen werden.

Rapid-Fans sorgen für nächste Unterbrechung

Doch das Top-Spiel lief nicht lange, denn wenige Minuten später wollten auch die Rapid-Fans zeigen, dass man das Spiel mit dem Feuer beherrscht. Erneut war wegen schlechter Sicht an eine Fortsetzung des Spiels nicht zu denken.

Besonders brisant ist, dass Rapid wegen mehrerer Pyro-Vergehen seit Jänner auf Bewährung spielt. Wenn ein Spiel unterbrochen werden muss, kann die Bundesliga durchgreifen und eine Sektorsperre verhängen. Allerdings könnte die Strafe in diesem Fall den LASK als Heimmannschaft treffen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden