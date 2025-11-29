0:0 - Austria lässt gegen Tirol Punkte liegen

Die Wiener Austria hat im Kampf um die Spitzenplätze der Bundesliga gegen Nachzügler WSG Tirol den Sieg verpasst. Vor den heimischen Fans kommen die Veilchen nur zu einem 0:0-Remis.

Nach zwei Siegen in Folge hat sich die Wiener Austria in der 15. Runde der Fußball-Bundesliga wieder mit einem Remis zufriedengeben müssen. Gegen die im Aufwind befindliche WSG Tirol kamen über weite Strecken harmlose Veilchen am Samstag zuhause über ein 0:0 nicht hinaus, durften mit dem Punkt aber nicht unzufrieden sein. Zumindest bis zum Sonntag kletterte man auf Platz drei, die WSG war nach dem fünften Spiel ohne Niederlage in Folge vorerst Neunter.

Die WSG, die anstelle des gesperrten Matthäus Taferner Moritz Wels nach hinten zog und im Sturm Ademola Ola-Adebomi aufbot, zeigte ihre breite Brust nach dem 3:2 in Salzburg von Beginn an. Die Tiroler bespielten mit mehr Ballbesitz die violette Hälfte, fanden aber nur selten die Lücke. Und wenn, war die Abwehr um Aleksandar Dragovic zur Stelle, oder ging der Ball daneben - wie beim Distanzversuch von Nikolai Baden Frederiksen (22.).

Die Austria, in der Defensive mit Dejan Radonjic für Philipp Wiesinger an einer Stelle verändert, lauerte auf Konter, verfehlte in einer flotten Anfangsphase durch Manfred Fischer aus der zweiten Reihe (6.) und Lee Kang-hee per Kopf (17.) aber zweimal das Tor. In den - dank aggressiven WSG-Pressings - seltenen Ballbesitzphasen fehlten zündende Ideen.

Austria nach Seitenwechsel aktiver

Die Austria versprach mit einem verzogenen Schuss von Abubakr Barry (50.) zu Beginn der zweiten Hälfte Besserung, arbeitete nun auch viel aktiver gegen den Ball. Offensiv blieb man aber ein laues Lüftchen, Tormann Samuel Sahin-Radlinger musste vielmehr gegen Johannes Naschberger eingreifen (52.).

In der 64. Minute wurde Austrias Manprit Sarkaria von Benjamin Böckle am Fuß getroffen und musste mit der Trage vom Feld - den Wienern droht nach Noah Botic der nächste Stürmer auszufallen. Wenig später griff WSG-Schlussmann Adam Stejskal bei einem Schuss von Reinhold Ranftl erstmals richtig zu (73.). Im Finish brachten die Wiener die gegnerische Defensive zwar etwas öfter ins Schwitzen, fanden aber keine Einschussmöglichkeit mehr vor.