Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Rapid-Beben: Katzer vor "Flucht" zu Red Bull
© gepa

Nach Stöger-Aus

Rapid-Beben: Katzer vor "Flucht" zu Red Bull

29.11.25, 07:55
Teilen

Bei Rekordmeister Rapid ist Feuer am Dach. Nach dem Aus von Cheftrainer Peter Stöger könnte es weitere einschneidende Veränderungen im Verein geben. 

Nach nur drei Siegen in den letzten 13 Spielen musste Stöger seinen grün-weißen Hut nehmen, auch sein "Co" Thomas Sageder wurde von seinen Aufgaben entbunden.

Nur Rapid-Urgestein Stefan Kulovits "überlebte" den Kahlschlag auf der Bank, er übernimmt als "Feuerwehrmann" - zumindest am Sonntag (17 Uhr, live auf Sky), wohl auch um den "Block West" ein wenig zu besänftigen.

Apropos Sonntag: Da kommt es zum Wiedersehen mit dem LASK und Didi Kühbauer - mit dem 2:0 in Hütteldorf startete der Coach der Linzer eine erstaunliche Siegesserie von sechs Siegen in sechs Spielen. Mit Nummer sieben würde Kühbauer Rapid endgültig in die Mega-Krise stoßen, sogar der Rausfall aus den Top-6 droht am Sonntag.

Katzer für Stöger, gegen Kühbauer

Dabei hätte alles auch anders kommen können. Denn wie der Kurier berichtet, wollte Kühbauer im Sommer zu Rapid zurückkehren, Sportdirektor Markus Katzer entschied sich aber für Stöger. Viele im Verein hätten ein Kühbauer-Comeback bevorzugt.

Somit steht auch Katzer intern unter Druck - auch wegen der anhaltenden Gerüchte um einen Abgang nach Salzburg. Ein Insider verriet oe24: Katzer soll sich intensiv um eine Wohnung in der Mozartstadt umgeschaut haben.

Ebenso wächst die Kritik, dass der teure Kader weit unter den Erwartungen performt.

"Mecki" betonte zwar: "Salzburg ist kein Thema für mich!", allerdings sagte Katzer auch nach dem 1:4 gegen Rakow in der Conference League, dass Trainer Stöger nicht zur Diskussion stehe, am nächsten Tag war er Geschichte.

Es bleibt spannend in Wien-Hütteldorf...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden