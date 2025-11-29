Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Ried Wac
© GEPA

Harter Kampf

1:0 - Ried schockt WAC mit Lucky Punch

29.11.25, 18:54
Teilen

Der WAC muss unter Neo-Coach Atalan weiter auf die ersten Punkte warten. Gegen Ried müssen sich die Kärntner durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:0 geschlagen geben. 

Ismail Atalan hat auch sein zweites Spiel als Trainer von Fußball-Bundesligist WAC verloren. Die Wolfsberger kassierten am Samstag zum Auftakt der 15. Runde auswärts in Ried eine 0:1-Last-Minute-Niederlage, sind schon vier Partien sieglos und als weiter Siebenter nur noch einen Zähler vor dem Neo-Achten aus dem Innviertel. Zum Matchwinner avancierte Kingstone Mutandwa mit seinem achten Saisontreffer in der 93. Minute.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Bei den Riedern gab es im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Hartberg nur eine Änderung, Fabian Rossdorfer ersetzte den gesperrten Ante Bajic am Flügel. Atalans zweite Startelf war an drei Positionen anders als beim bitteren 1:3 in Altach. Anstelle des gesperrten Chibuike Nwaiwu verteidigte Cheick Diabate. Rene Renner kehrte nach seiner Sperre zurück, zudem durfte sich auch Angelo Gattermayer von Beginn an versuchen. Donis Avdijaj und Fabian Wohlmuth mussten auf die Bank.

Mutandwa ständiger Gefahrenherd

Die Wolfsberger deuteten vor 2.750 Fans in der fünften Minute bei einem Abschluss von Dejan Zukic aus spitzem Winkel erstmals ihre Gefährlichkeit an, lauerten sonst aber nur auf Konter, brachten aber vorerst keinen nennenswerten zustande. Die Rieder machten das Spiel und hätten eigentlich auch in Führung gehen müssen, Mutandwa blieb aber glücklos. Zweimal scheiterte der 22-jährige Stürmer aus Sambia an Nikolas Polster (15., 38.), zudem ließ er zwei gute Kopfballmöglichkeiten ungenützt (21., 28.).

Auch nach Wiederbeginn stand Mutandwa im Fokus, diesmal ging ein Kopfball daneben (49.). Dann war lange wenig zu sehen, ehe dank einiger Wechsel auch die Gäste zumindest das ein oder andere Mal in der Offensive Akzente setzen konnten. Andreas Leitner zeichnete sich bei Schüssen von David Atanga (69.) und Renner (84.) aus. Kurz darauf rettete bei einem Kopfball von Simon Piesinger die Innenstange, Nicolas Wimmer konnte den Abstauber nicht verwerten (85.).

Das rächte sich in der Nachspielzeit. Nach einem weiten Einwurf und zwei Verlängerungen landete der Ball am Fünfer, wo Mutandwa einen Volleyabschluss im Tor versenkte. Damit gewann Ried auch das zweite direkte Duell nach dem 2:1 im Lavanttal am 18. Oktober. Für die Wolfsberger gab es durch den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Dominik Baumgartner eine weitere schlechte Nachricht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden