1:0 - Ried schockt WAC mit Lucky Punch

Der WAC muss unter Neo-Coach Atalan weiter auf die ersten Punkte warten. Gegen Ried müssen sich die Kärntner durch ein Tor in der Nachspielzeit 1:0 geschlagen geben.

Ismail Atalan hat auch sein zweites Spiel als Trainer von Fußball-Bundesligist WAC verloren. Die Wolfsberger kassierten am Samstag zum Auftakt der 15. Runde auswärts in Ried eine 0:1-Last-Minute-Niederlage, sind schon vier Partien sieglos und als weiter Siebenter nur noch einen Zähler vor dem Neo-Achten aus dem Innviertel. Zum Matchwinner avancierte Kingstone Mutandwa mit seinem achten Saisontreffer in der 93. Minute.

+++ Das Spiel im LIVE-TICKER zum Nachlesen +++

Bei den Riedern gab es im Vergleich zur 0:2-Niederlage in Hartberg nur eine Änderung, Fabian Rossdorfer ersetzte den gesperrten Ante Bajic am Flügel. Atalans zweite Startelf war an drei Positionen anders als beim bitteren 1:3 in Altach. Anstelle des gesperrten Chibuike Nwaiwu verteidigte Cheick Diabate. Rene Renner kehrte nach seiner Sperre zurück, zudem durfte sich auch Angelo Gattermayer von Beginn an versuchen. Donis Avdijaj und Fabian Wohlmuth mussten auf die Bank.

Mutandwa ständiger Gefahrenherd

Die Wolfsberger deuteten vor 2.750 Fans in der fünften Minute bei einem Abschluss von Dejan Zukic aus spitzem Winkel erstmals ihre Gefährlichkeit an, lauerten sonst aber nur auf Konter, brachten aber vorerst keinen nennenswerten zustande. Die Rieder machten das Spiel und hätten eigentlich auch in Führung gehen müssen, Mutandwa blieb aber glücklos. Zweimal scheiterte der 22-jährige Stürmer aus Sambia an Nikolas Polster (15., 38.), zudem ließ er zwei gute Kopfballmöglichkeiten ungenützt (21., 28.).

Auch nach Wiederbeginn stand Mutandwa im Fokus, diesmal ging ein Kopfball daneben (49.). Dann war lange wenig zu sehen, ehe dank einiger Wechsel auch die Gäste zumindest das ein oder andere Mal in der Offensive Akzente setzen konnten. Andreas Leitner zeichnete sich bei Schüssen von David Atanga (69.) und Renner (84.) aus. Kurz darauf rettete bei einem Kopfball von Simon Piesinger die Innenstange, Nicolas Wimmer konnte den Abstauber nicht verwerten (85.).

Das rächte sich in der Nachspielzeit. Nach einem weiten Einwurf und zwei Verlängerungen landete der Ball am Fünfer, wo Mutandwa einen Volleyabschluss im Tor versenkte. Damit gewann Ried auch das zweite direkte Duell nach dem 2:1 im Lavanttal am 18. Oktober. Für die Wolfsberger gab es durch den verletzungsbedingten Ausfall von Abwehrchef Dominik Baumgartner eine weitere schlechte Nachricht.