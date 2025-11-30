1:1 – Vorarlberger halten Bullen in Schach

Der FC Salzburg hat im Auswärtsspiel beim SCR Altach den nächsten Punktverlust kassiert. Die Bullen kamen nicht über ein 1:1 hinaus.

Red Bull Salzburg bestritt am Sonntag in Altach seine dritte sieglose Partie in Folge. Die verjüngten Bullen kamen in einer intensiven Begegnung über ein 1:1 nicht hinaus und mussten Titelverteidiger Sturm Graz bis auf einen Punkt herankommen lassen.

Frühe Führung durch Ratkov

Die frühe Führung durch Petar Ratkov in der 12. Minute reichte dem spielerisch dominanten Ligakrösus nicht. Paul Koller sorgte nach einem Standard in der 26. Minute für einen nicht unverdienten Punkt der Hausherren.

Verjüngte Salzburger-Elf

Salzburg-Coach Thomas Letsch verpasste seiner an fünf Positionen veränderten Startelf eine Verjüngungskur. Die Feldspieler hatten ein Durchschnittsalter von 20,7 Jahren. Altach ließ Mittelfeldmotor Patrick Greil nach einer Erkrankung auf der Bank.

Chancen auf beiden Seiten

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste Glück, dass ein Koller-Schuss nur an die Stange prallte. Auf der Gegenseite verpasste der eingewechselte Edmund Baidoo per Kopf die Großchance auf die neuerliche Salzburger Führung.

Altach vergibt Siegchance

Den Matchball hatte Srdjan Hrstic am Fuß, der Altach-Joker scheiterte alleinstehend jedoch an Torhüter Schlager und schoss in der Nachspielzeit nach einem Defensivpatzer der Salzburger daneben. Die Vorarlberger schrieben nach dem 3:1 beim WAC neuerlich an.