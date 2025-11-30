0:1 – Sturm beendet Sieglos-Serie in Hartberg

Sturm Graz hat seine Durststrecke in der Bundesliga mit einem 1:0-Auswärtssieg beim TSV Hartberg beendet. Otar Kiteishvili entschied das Steirer-Derby in der 81. Minute per Elfmeter.

Sturm Graz ist nach längerer Wartezeit in der Bundesliga wieder als Sieger vom Platz gegangen. Österreichs Fußballmeister setzte sich auswärts gegen den TSV Hartberg durch einen Elfmeter von Otar Kiteishvili in der 81. Minute mit 1:0 durch.

Erster Erfolg nach vier Versuchen

Der Erfolg war in der Meisterschaft der erste volle Erfolg nach zuvor vier vergeblichen Versuchen. Für die Hartberger war es die erste Liga-Niederlage nach sechs Runden und über zwei Monaten, damals hatte man ebenfalls gegen Sturm 0:1 verloren.

Ausverkauftes Haus in neuer Arena

Der TSV absolvierte sein zweites Heimmatch seit dem Umbau der Profertil Arena vor 5.500 Zuschauern. Die offizielle Eröffnung mit Landeshauptmann Mario Kunasek erfolgte erst im Rahmen des Steiermark-Derbys.

Entscheidung durch Sturms Joker

Drei von Sturms Einwechselspielern sorgten für die entscheidende Szene. Maurice Malone kam nach Pass von Axel Kayombo nach einer Attacke von Tobias Kainz zu Fall, Kiteishvili verwertete den dafür verhängten Penalty sicher.

Rote Karte für Schmid

Nach dem Schlusspfiff gingen bei TSV-Coach Manfred Schmid die Emotionen hoch, er sah wegen Kritik an Schiedsrichter Daniel Pfister die Rote Karte. Die Grazer ließen sich den Vorsprung dank ihrer Routine nicht mehr nehmen.