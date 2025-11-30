Alles zu oe24VIP
Nächster Bundesligist wirft den Trainer raus
© gepa

Paukenschlag

Nächster Bundesligist wirft den Trainer raus

30.11.25, 09:43
Nach dem 1:3 gegen den GAK hat Tabellenschlusslicht Blau-Weiß Linz reagiert und Cheftrainer Mitja Mörec entlassen.

Blau-Weiß Linz hat auf den anhaltenden Negativlauf in der Fußball-Bundesliga reagiert und Cheftrainer Mitja Mörec von seinen Aufgaben entbunden. Bis auf Weiteres wird Andreas Gahleitner den Posten interimistisch ausfüllen, wie das Schlusslicht der Liga am Sonntagvormittag bekannt gab. Mörec war erst seit Sommer als Nachfolger von Gerald Scheiblehner Trainer bei den Linzern. Er stand in 18 Pflichtspielen bei Blau-Weiß an der Seitenlinie.

Nächster Bundesligist wirft den Trainer raus
© gepa
 

Das 1:3 gegen den GAK am Samstag war die elfte Niederlage in 15 Runden für die Oberösterreicher. Die Entscheidung für das Aus von Mörec sei nicht leicht gefallen, betonte Sportchef Christoph Schößwendter in einer Aussendung des Clubs. "Allerdings hat uns die negative Entwicklung mit zuletzt sechs Niederlagen in Serie zu diesem Schritt gezwungen. Wir waren zuversichtlich, gemeinsam den Turnaround zu schaffen, leider ging die Tendenz aber in die negative Richtung", meinte Schößwendter.

