Transfer-Hammer! ÖFB-Teamstürmer wird ein Grün-Weißer
© gepa

Wechsel fix

Transfer-Hammer! ÖFB-Teamstürmer wird ein Grün-Weißer

03.02.26, 10:58
Junior Adamu wird den SC Freiburg vorerst verlassen. Der deutsche Bundesligist verleiht den ÖFB-Teamstürmer bis zum Ende der laufenden Saison an Celtic Glasgow. 

Der schottische Rekordmeister sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 24-Jährigen.

In Freiburg war Adamu zuletzt nur noch selten gefragt. In den vergangenen zehn Bundesliga-Partien kam er insgesamt auf lediglich elf Einsatzminuten, während er in der Europa League in sieben von acht Spielen in der Startelf stand. Sportdirektor Klemens Hartenbach erklärt den Schritt mit fehlender Spielpraxis: „Junior hat sich unbestritten immer in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Einsatzzeiten waren zuletzt allerdings für ihn und für uns nicht befriedigend – hier erhoffen wir uns mit der Leihe zu Celtic eine neue Dynamik.“

International noch dabei

Bei Celtic trifft Adamu auf einen ambitionierten Klub. Die Glasgower liegen in der schottischen Premiership aktuell hinter Überraschungsteam Hearts of Midlothian auf Rang zwei. In der UEFA Europa League steht Celtic in den Playoffs zur K.o.-Phase, dort wartet mit dem VfB Stuttgart ein deutscher Gegner.

Der Stürmer selbst gibt sich bei seiner Vorstellung in Schottland selbstbewusst. „Ich bin gefährlich im Strafraum und hungrig nach Toren – genau das erwartet der Trainer von mir, das möchte ich auf dem Platz zeigen“, sagt Adamu.

Seit seinem Wechsel von Red Bull Salzburg im Sommer 2023 absolvierte der Angreifer 67 Pflichtspiele für den SC Freiburg, erzielte dabei sieben Tore und bereitete vier weitere vor. Sein Marktwert sank in dieser Zeit von acht auf fünf Millionen Euro. Für Adamu ist Celtic nach Stationen in Liefering, Salzburg, St. Gallen und Freiburg bereits der fünfte Klub seiner Profikarriere.

