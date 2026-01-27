35.000 € für Flüge: So teuer war Minister-Reise zur Klimakonferenz

Eine FPÖ-Anfrage deckte jetzt die Kosten für die Reise von Klimaminister Norbert Totschnig zur Klimakonferenz nach Brasilien auf.

Die Reise von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zur Klimakonferenz in Brasilien war insgesamt fast 20.000 Kilometer lang - für den Flug hin und zurück. Der Flug selbst war teuer und blies 28 Tonnen Co2 in die Luft, wie die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der FPÖ zeigt, die oe24 vorliegt.

"Das ist ein Skandal"

FPÖ-Umweltsprecher Thomas Spalt spricht gegenüber oe24 von einem "Skandal sondergleichen und nicht zu überbietende Heuchelei". So machten allein die Flugtickets für den Minister und seine elfköpfige Begleitdelegation exakt 34.714,21 Euro aus. Wie hoch die gesamten Kosten der Reise sind, ist bislang jedoch nicht bekannt – eine Endabrechnung liegt laut Ministerium noch nicht vor.

Angesichts von Inflation und Budgetkrise sei die Reise eine Provokation. "Es ist ein unfassbarer Skandal, dass eine elfköpfige Delegation auf Steuerzahlerkosten um den halben Globus jettet, um sich auf einer Konferenz die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Und das Schlimmste ist: Die fast 35.000 Euro für die Flüge sind nur die Spitze des Eisbergs. Die Gesamtkosten für diesen Klima-Ausflug sind laut Ministerium noch nicht einmal bekannt!", kritisierte der FPÖ-Politiker.

28 Tonnen CO2

"Der geschätzte CO2-Ausstoß beträgt laut dem Flugrechner von Climate Austria 27,878 Tonnen, hierfür wurden Kompensationsmaßnahmen in der Höhe von 696,95 Euro geleistet, die für nationale Klimaschutzprojekte verwendet werden", heißt es in der Anfragebeantwortung. Spalt kritisiert: "Der reinste Hohn und eine Farce. Das ist moderner Ablasshandel, mit dem sich die Klima-Heiligen von der ÖVP ein reines Gewissen erkaufen wollen."