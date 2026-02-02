Alles zu oe24VIP
Benzema
Fußball

Transfer-Knall: Ex-Real-Star Karim Benzema wechselt in Saudi-Liga

02.02.26, 21:43
Der frühere Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema wechselt innerhalb der saudischen Fußball-Liga von Al-Ittihad nach Al-Hilal.  

Wie die französische Sportzeitung "L'Equipe" berichtet, war es zuvor zum Streit mit seinem bisherigen Club über eine Vertragsverlängerung gekommen. Nun unterschrieb der frühere Stürmerstar von Real Madrid einen Vertrag über eineinhalb Jahren beim Tabellenführer.

Benzema war 2023 nach Saudi-Arabien gekommen, was einer der namhaftesten Transfers in der Liga-Geschichte war. Bei Al-Ittihad erzielte der Torjäger in zweieinhalb Spielzeiten 54 Treffer in 83 Spielen und holte in der vergangenen Saison die Meisterschaft. Dies könnte ihm nun wieder mit Al-Hilal gelingen, wo er auf namhafte Teamkollegen wie Darwin Nunez, Theo Hernandez oder Kalidou Koulibaly trifft.

