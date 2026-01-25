Alles zu oe24VIP
ISTA erhält 5 Mio. Euro für KI-Forschung von Uber-Mitgründer
Philantrhopie

ISTA erhält 5 Mio. Euro für KI-Forschung von Uber-Mitgründer

25.01.26, 11:01
Das Institute of Science and Technology Austria (ISTA) hat vom kanadischen Philanthropen und Unternehmer Garrett Camp eine Spende in Höhe von 5 Millionen Euro erhalten, um KI als vertrauenswürdige, menschenzentrierte Technologie zum Wohle der Gesellschaft voranzubringen.  

Das Engagement des ISTA für verantwortungsvolle KI in Verbindung mit seinem Fokus auf Spitzenforschung und interdisziplinäre Kultur machen es "zum perfekten Ort, um dieses Ziel zu verfolgen". Camp, der als Philanthrop unter anderem die gemeinnützige Forschungsorganisation Camp.org gegründet hat und Mitbegründer der Fahrdienst-App Uber ist – besuchte am 13. Jänner den ISTA-Campus, um die Spendenvereinbarung mit ISTA Präsident Martin Hetzer und Managing Director Georg Schneider zu unterzeichnen. 

Großer Dank

"Mit dieser großzügigen Spende kann das ISTA seine Grundlagenforschung im Bereich der künstlichen Intelligenz weiter ausbauen. Wir werden dabei auf unsere Stärken in den Bereichen Computerwissenschaften, Mathematik und Naturwissenschaften zurückgreifen“, sagte Hetzer. „Die Spende hilft uns, KI-Forschung in einem breiten, interdisziplinären wissenschaftlichen Kontext voranzutreiben, unser Verständnis der Funktionsweise dieser Systeme zu vertiefen und ihre Grenzen zu untersuchen. Dies ist unerlässlich für die Entwicklung robuster und vertrauenswürdiger KI-Systeme, die sowohl für die Wissenschaft als auch für die Gesellschaft einen langfristigen Mehrwert bieten.

