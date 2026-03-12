ORF-Affäre, Spritpreise - ÖVP stürzt wieder auf 20 % ab

Der Jubiläumseffekt ist vorbei - die größte Regierungspartei wird wieder von den Mühen des Alltag eingeholt.

Höhenflug wäre zu hochgegriffen gewesen - doch überraschte die ÖVP in den letzten beiden Sonntagsumfragen der Lazarsfeld Gesellschaft oe24 mit 22, ja sogar 23 %. Das war wohl eine Auswirkung des ausgiebig in vielen Interviews gefeierten Geburtstags der Ampel-Koalition.

Nun, in der aktuellen Erhebung für oe24 (2.000 Befragte vom 2. bis zum 10. 3., max. Schwankung 2,2 %) sieht die Sache wieder anders aus. Statt zuletzt 23 % weist Lazarsfeld die Kanzler-Partei nunmehr mit nur noch 20 % aus, ein regelrechter Absturz von 3 Punkten also. Die Gründe sind wohl nicht nur im Rücktritt des als ÖVP-Mann punzierten ORF-Generaldirektors Roland Weißmann zu suchen, vor allem die Dauerthemen Spritpreis und damit Inflation haben die Ampel mit dem andauernden US-Angriff auf den Iran wieder eingeholt. Und auf die - denkbar halbherzigen - Spritpreismaßnahmen haben sich die Ampelchefs ja erst am Mittwoch geeinigt, also nach dem Erhebungszeitraum der Umfrage.

Auch SPÖ kommt nicht vom Fleck

Fazit: Die Kanzlerpartei liegt jetzt nur noch einen Prozentpunkt vor der SPÖ, die mit 19 % nach dem mittelschwachen Parteitagsergebnis für SP-Chef Andreas Babler ebenfalls unter ihrem Wahlergebnis bleibt.

Und auch die NEOS tun sich weiter schwer: Mit nur 8 % würden sie im Fall einer Neuwahl erneut ihren 9 % von der Nationalratswahl 2024 nachlaufen. Anders die Grünen, die mit 10 % mehr Zuspruch als im September 2024 hätten.

FPÖ würde Wahl klar gewinnen

Es ist eigentlich nicht notwendig zu erwähnen: Überlegener Sieger im Fall einer Neuwahl wäre die FPÖ, die wie festgeklebt bei 36 % hält - also in Höhen, die seinerzeit noch Sebastian Kurz als türkiser Wunder-Wuzzi erreichte. Parteichef Herbert Kickl braucht dafür eigentlich nichts zu tun, als in der Opposition alles zu verteufeln, was die Ampelregierung macht.

Jubeln könnte neben Rechtsaußen aber auch die extremere Linke: Mit 4 % wäre die KPÖ knapp, aber doch im Nationalrat. Und das erstmals seit fast 70 Jahren.