Polit-Barometer: Frauenministerin diesmal top, Babler immer noch Flop

Eva Maria Holzleitner ist aktuell Österreichs beliebteste Regierungspolitikerin - an FPÖ-Chef Herbert Kickl kommt aber auch sie nicht heran.

Regelmäßig befragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 die Beliebtheit der heimischen Polit-Prominenz ab. Aus den Fragen "Welche Politiker sind Ihnen positiv bzw. negativ aufgefallen?" ergibt sich ein Saldo, der die Stellung im oe24-Polit-Barometer ergibt (1.000 Befragte vom 9. bis 10. 3.).

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Eines gleich vorweg: Am Ende der Skala hat sich nichts bewegt. Weiterhin bilden SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger das Schlussduo - wobei beim SPÖ-Vorsitzenden der Saldo mit -35 noch ein Alzerl schlechter ist als bei der NEOS-Chefin.

Holzleitner ist top

Dass laute und emanzipierte Frauen aber nicht unbedingt imagemäßig durchfallen müssen, zeigt sich diesmal an der Spitze: Mit einem Saldo von -10 ist es SPÖ-Frauenministerin Eva Maria Holzleitner, die derzeit beliebteste Regierungspolitikerin ist. Dass sie anlässlich des Frauentages zuletzt sehr präsent war, hat da wohl nicht geschadet. Sie löst damit Heeresministerin Klaudia Tanner ab, die das letzte Barometer anführte. Tanner ist aktuell auf Platz 3 und wurde von Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig überholt - allerdings fällt der kaum bekannte Tiroler mit sehr wenigen Nennungen etwas aus dem Rahmen.

Finanzminister mit den besten Positiv-Nennungen

Anders Finanzminister Markus Marterbauer. Würde man nur die positiven Bewertungen heranziehen, Marterbauer wäre mit einer Zustimmungsquote von 21 % klare Nr. 1. Aber viel Ehr, viel Feind: Weil 36 % Marterbauer negativ bewerten, hat er nur auf die Blechmedaille, also Platz 4.

Kickl beliebter als die Regierung

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Nimmt man die Parteichefs mit ins Boot - dann läge Herbert Kickl an der Spitze: Mit 32 % positiven Nennungen ist er sogar besser als Bundespräsident Alexander Van der Bellen - da Kickl aber 38 % der Befragten negativ aufgefallen sind, liegt auch er im Minus.

Hinter VdB ist mit -24 % übrigens Bundeskanzler Christian Stocker. Unter seinen Regierungskollegen liegt er damit knapp in der unteren Hälfte der Skala.