Polit-Barometer: Alle Minister sind jetzt im Minus

Das o24 Polit-Barometer gibt der Ampel-Koalition ein schlechtes Jahreszeugnis.

Am 3. März dieses Jahres trat die Ampelregierung mit Christian Stocker (ÖVP), Andreas Babler (SPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (NEOS) an. Die Lazarsfeld Gesellschaft hat für oe24 (1.000 Befragte vom 15. bis 16. 12. 2025) für jedes einzelne Regierungsmitglied abgefragt, von wem die Bevölkerung einen positiven bzw. negativen Eindruck hat. Der Saldo aus beiden Werten bestimmt das aktuelle Polit-Barometer.

Bei allen Regierungsmitgliedern überwiegt der negative Eindruck, Kanzler, Vize und 12 Ministerinnen und Minister - allesamt sind sie also im Minus.

© oe24

Und hier gibt es eine Überraschung: Nr. 1 ist diesmal ein Regierungsprofi: Verteidigungsministerin Klaudia Tanner - seit 2020 im Amt - hat 21 % positive und 29 % negative Eindrücke und führt das Ranking also mit -8 % an. Keine überzeugenden Werte, aber immer noch die besten. Unmittelbar dahinter ein SPÖ-Pulk: Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner (-10), sowie Peter Hanke (-11) und Markus Marterbauer, der ex aequo mit Familienministerin Claudia Plakolm auf -12 kommt. Hanke und Marterbauer waren beim letzten Barometer im November auf den Plätzen 1 und 2 gelegen, wenngleich schon damals mit negativen Werten.

Es sind die drei Ampel-Chefs, die offensichtlich den gesamten Ärger der Bevölkerung abkriegen: Stocker als Bundeskanzler kommt auf -25 % und liegt damit in etwa im Bereich von Außenministerin Meinl-Reisinger, die -29 hat. Allerdings: Würde man nur die positiven Werte nehmen, läge Stocker mit +18 % auf Platz 3, Meinl auf Platz 4 - den beiden schlägt allerdings auch eine vergleichsweise hohe Ablehnung entgegen.