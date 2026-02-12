Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Steiermark
Bank Graz-Andritz
© Google

Fahndung in Graz

Banküberfall: Täter raubte auch alle Handys

12.02.26, 09:20
Teilen

Nach einem Banküberfall in Graz-Andritz ist Donnerstagfrüh immer noch nach dem Täter gesucht worden.  

Der Mann hatte am Mittwoch gegen 15.40 Uhr die Filiale eines Geldinstituts in der Stattegger Straße betreten und bedrohte mehrere anwesende Angestellte mit einer mutmaßlichen Faustfeuerwaffe. Er nötigte sie, ihre Mobiltelefone zu übergeben. Danach verschaffte er sich Zutritt zum Tresor und zu einigen Schließfächern. Anschließend flüchtete er mit Bargeld.

Die Angestellten riefen die Einsatzkräfte erst, als sie den Räuber nicht mehr wahrnehmen konnten. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark Donnerstagfrüh mitteilte, war die Fahndung die ganze Nacht über gelaufen - bisher aber ohne Erfolg. Der Täter war zu Fuß geflüchtet. Verletzt wurde niemand.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen