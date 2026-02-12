Frohe Botschaft: Linzer Christkindlmärkte dürfen künftig bis 22 Uhr offen haben

Vizebürgermeister Martin Hajart plant umfassende Reform zur Verbesserung der Linzer Märkte samt neuer Öffnungszeiten.

Linz. "Ich will die Märkte in Linz verbessern, und dafür braucht es eine umfassende Reform,“ sagt Marktreferent Vzbg. Martin Hajart (ÖVP). Mittels einer Novelle der Linzer Markt- und Marktgebührenordnung sollen attraktive Öffnungszeiten, möglichst faire Gebühren und Verbesserungen für Kunden geschaffen werden.

Beispielsweise soll es eine Ausweitung der Öffnungszeiten der Linzer Christkindlmärkte geben, nämlich ab kommenden Winter bis 22 Uhr täglich (bisher 21 Uhr). „Damit komme ich einem langjährigen Wunsch der Marktbeschicker – insbesondere aus der Gastronomie – nach, sowie natürlich auch der Besucher des Christkindlmarktes am Hauptplatz sowie dem Weihnachtsmarkt am Volksgarten,“ so Hajart.

Auch die vieldiskutierten Öffnungszeiten am Südbahnhofmarkt sollen sich ändern: „Wir planen bei den Gastro-Kojen eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten. Gleichzeitig ist für mich klar, dass der Südbahnhofmarkt weiterhin unter der Woche geöffnet hat und sich die Kunden auf klare Öffnungszeiten verlassen können müssen,“ so Hajart.

© Stadt Linz

Hajart kann sich vorstellen, dass der Urfahranermarkt mit einer „Probebeleuchtung“ verlängert werden könnte. Essenziell sei natürlich auch, dass die Linzer Märkte nachhaltig finanziell abgesichert sind. Nachdem im Bereich der periodischen Märkte – das sind die Christkindlmärkte und der Urfahranermarkt – die Kosten für Infrastruktur, Sicherheitsmaßnahmen, Reinigung und Entsorgung überproportional gestiegen sind, brauche es hierbei vertretbare Anpassungen. "Dazu starten nun die Gespräche mit den entsprechenden Vertretern", so der Marktreferent.