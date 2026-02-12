Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
2.000 gingen im Jänner auf die Straße
© vida

Stundenreduktion

Gewerkschaft droht mit neuem Streik in Ordensspitälern

12.02.26, 10:31
Teilen

10.000 Spitalsbeschäftigte entscheiden nun, ob sie das Angebot annehmen oder nochmals streiken wollen.  

. Statt einer fünften Verhandlungsrunde hat auch die dreitägige Arbeitsgruppe keine Einigung in den Kollektivvertragsverhandlungen gebracht: Nachdem in den Krankenhäusern im Jänner schon einmal gestreikt wurde, droht nun die nächste Arbeitsniederlegung. Die Gewerkschaft sprach Mittwochabend davon, dass die Arbeitgeberseite ihr Angebot kaum nachgebessert habe. 

Konkret sieht der Vorschlag vor, die Normalarbeitszeit für  nicht ärztliches Personal innerhalb von drei Jahren auf 37 Wochenstunden zu senken. Dieses Modell ist im Kollektivvertrag der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) bereits etabliert.

Ursprünglich hatten die Beschäftigten eine 35-Stunden-Woche gefordert. „Trotz dieses klaren Entgegenkommens gibt es von den Arbeitgebern weiterhin kaum Bewegung“, kritisiert Reischenböck. Betroffen sind rund 10.000 Beschäftigte in den oberösterreichischen Ordensspitälern.  

Die Gewerkschaft Vida stellt jetzt ein weiteres Ultimatum: Gibt es bis in 12 Tagen dazu kein Entgegenkommen, soll es wieder zum Streik kommen. Entscheiden sollen die Beschäftigten, ob sie das aktuelle Angebot annehmen oder nochmals streiken wollen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen