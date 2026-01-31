"Erschreckend schwach": ORF-Star rechnet mit Rapid ab

Nach der Cup-Niederlage gegen Ried hagelt es für Rapid enorme Kritik

Das Pflichtspiel-Debüt von Johannes Hoff Thorup bei Rapid ging mit einer 0:3-Cup-Blamage mächtig in die Hose. Gegen die tapferen Wikinger aus Ried hatten die Hütteldorfer im ersten Spiel nach der Winterpause keine Chance.

ORF-Experte und Rapid-Legende rechnete mit den Hütteldorfern im Anschluss eiskalt ab. "Das, was Rapid gemacht hat, war erschreckend schwach", so der ehemalige Team-Goalie. Die Rieder rund um Erfolgs-Coach Maximilian Senft lobte der 46-jährige TV-Experte.

"Hausaufgaben gemacht"

Laut Payer hat Rapid genau das gemacht, was man bereits in den Winter-Testspielen gesehen hatte und Senft "hat seine Hausaufgaben gemacht" und sich so auf den Gegner perfekt eingestellt, was man auch im Rieder Hexenkessel gesehen hatte.

© GEPA

Rapid hingegen muss nun in der Meisterschaft ein anderes Gesicht zeigen. Nach dem Absturz auf Platz 7 wartet am kommenden Samstag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) das Duell mit dem TSV Hartberg.

Gegen die Steirer ist ein Sieg schon fast Pflicht, wenn man den Sprung in die Meistergruppe noch schaffen will. Für Payer ist nach dem misslungenen Trainerwechsel klar: "Bei Rapid ist Feuer am Dach."