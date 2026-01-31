Hammer-Gerücht: Rapid bastelt an Sensations-Rückkehr

Bei Rapid laufen derzeit die finalen Vorbereitungen auf die Rückrunde, Transfers sind nicht ausgeschlossen.

Am Samstag (ab 17.30 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) startet Rekordmeister Rapid offiziell in die Ära Hoff Thorup. Nach dem vielversprechenden Start unter Peter Stöger im vergangenen Sommer sind die Hütteldorfer mittlerweile auf Platz 7 in der Tabelle abgerutscht. Vor der Punkteteilung möchte man zumindest den Sprung in die Meistergruppe schaffen.

Nach dem Cup-Viertelfinale wartet nächsten Samstag (ab 17 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) das Duell mit dem TSV Hartberg, da ist ein Sieg schon extrem wichtig. Bislang verhielten sich die Wiener ruhig am Transfermarkt, der noch bis 6. Februar in der heimischen Bundesliga geöffnet ist.

Doch das könnte sich noch ändern. Während die internationalen Top-Ligen nur bis Montagabend Spielerwechsel zulassen, hat man in Österreich mehr Zeit. Genau das könnte nun zum Vorteil der Hütteldorfer sein.

Rapid sucht Alternativen in der Offensive

Denn man hat für die Transfer-Ziele in der Offensive ordentlich Konkurrenz und könnte abwarten, wer nach dem großen Deadline-Day noch zur Verfügung steht. Nun meldet sich auch ein neuer Transfer-Insider, der vom Interesse Rapids an einem ehemaligen Publikums-Liebling berichtet.

© GEPA

Laut Yağız Sabuncuoğlu sollen die Sport-Bosse rund um Markus Katzer die Fühler nach Yusuf Demir ausgefahren haben. Das ehemalige Wunderkind kam 2019 zu den Rapid-Profis und war nur ein halbes Jahr an Barcelona verliehen. Doch seit dem Abenteuer bei den Katalanen kommt die ehemalige grün-weiße Hoffnung nicht mehr in Schwung.

Im September 2022 verließ er Rapid wieder in Richtung Galatasaray Istanbul für eine Ablöse in Höhe von 6 Millionen Euro. Ein Jahr lang versuchte er als Leihspieler sein Glück beim FC Basel, ehe er in die Türkei zurückkehrte. Dennoch hat er mit 57 Einsätzen für Rapid immer noch doppelt so viele, als für den türkischen Traditionsverein.

Keine Zukunft in Istanbul

Die Verantwortlichen bei Galatasaray überlegen derzeit sogar, den Vertrag aufzulösen, dann wäre er sogar ablösefrei zu haben. Ob sich ein Transfer in der nächsten Woche noch ausgeht, ist offen, doch die Zukunft von Demir in der Türkei dürfte entschieden sein.

Neben Rapid sollen allerdings auch Teams aus Italien und Portugal Interesse haben. Sollte sich bis Montag kein Wechsel ergeben, stehen die Chancen für Rapid allerdings sehr gut, den "verlorenenen Sohn" in den Westen Wiens zurückzuholen.