Rapid-Schock: Zwangspause für Schaub & Mbuyi
Rapid-Schock: Zwangspause für Schaub & Mbuyi

21.01.26, 10:35
Leider keine guten Personalnachrichten gibt es aus Hütteldorf zu vermelden, 

Denn wie der heimische Bundesligist am Mittwoch vermeldete, muss SK Rapid Wien lange auf Claudy Mbuyi und Louis Schaub verzichten. So wurde bei Mbuyi nach dem Testspiel am Sonntag gegen Győr eine Meniskusverletzung diagnostiziert. Schaub erlitt in der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm einen Seitenbandriss im Knie. Beide müssen sich einer Operation bei Teamarzt Lukas Brandner unterziehen und fallen laut Klub-Aussendung „mehrere Monate“ aus.

Dadurch verschärft sich die Situation speziell im Angriff, wo nun wohl Ercan Kara gesetzt sein wird. Janis Antiste dürfte keine Rolle mehr spielen – es fehlen nur noch wenige Einsätze, und Rapid müsste den bisher enttäuschenden Leihstürmer um kolportierte drei Millionen Euro von US Sassuolo fix verpflichten.

