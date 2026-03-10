Gala-Sensation! 1:0 – Lemina schockt Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel

Was für eine Nacht im RAMS Park! Galatasaray Istanbul bezwingt den Favoriten Liverpool im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0. Ein früher Treffer und eine leidenschaftliche Abwehrschlacht ebnen den Weg für die Löwen aus Istanbul.

Der türkische Meister empfing am Dienstag die Engländer in einem Hexenkessel, der seinem Namen alle Ehre machte. Nach dem dramatischen Aufstieg gegen Juventus in der Play-off-Runde zeigte Galatasaray von Beginn an, dass sie auch gegen den Tabellendritten der Ligaphase bestehen können.

Lemina sorgt für frühen Jubel

Die Hausherren erwischten einen Traumstart: Lemina (7.) köpfte nach einer Ecke von Sara und einer Kopfball-Vorlage von Osimhen zur frühen Führung ein. Liverpool, das extrem druckvoll begonnen hatte, wurde eiskalt erwischt. Wirtz (16.) und Konate (18.) vergaben in der Folge beste Möglichkeiten zum Ausgleich, wobei Uğurcan im Tor der Türken mehrfach glänzend parierte.

VAR-Drama um Konate

Nach dem Seitenwechsel drückte Liverpool vehement auf das Tor von Galatasaray. Szoboszlai (46.) prüfte Uğurcan aus der Distanz, bevor es in der 72. Minute zum großen Aufreger kam: Konate (72.) traf zum vermeintlichen Ausgleich, doch der VAR schaltete sich ein. Da der Franzose den Ball bei der Torerzielung mit der Hand berührt hatte, wurde der Treffer korrekterweise aberkannt.

Osimhen-Treffer zählt nicht

Auch Galatasaray blieb gefährlich, doch ein Tor von Superstar Victor Osimhen (62.) wurde wegen einer klaren Abseitsstellung nicht gegeben. Liverpool-Coach Arne Slot reagierte und brachte unter anderem Frimpong und Robertson (60.), um die Wende zu erzwingen. In der Schlussphase rettete Uğurcan (80.) erneut mirakulös gegen eine scharfe Hereingabe von Robertson.

Abwehrschlacht bis zum Schluss

In der hitzigen Endphase, in der Szoboszlai (90.) noch Gelb sah, warfen sich die Türken in jeden Schuss. Trainer Okan Buruk brachte Gündoğan (90.) für Torreira, um den Vorsprung über die vier Minuten Nachspielzeit zu retten. Mit Erfolg: Galatasaray nimmt einen hauchdünnen, aber verdienten Vorsprung mit zum Rückspiel an die Anfield Road.