Heißer Tanz für Danso! Kriselnde Spurs fordern Atletico heraus

ÖFB-Star Kevin Danso steht vor einer Herkulesaufgabe: Im Champions-League-Achtelfinale gastiert Tottenham heute bei Atletico Madrid. Die "Spurs" setzen in Madrid voll auf ihre Defensivstärke.

Die Londoner gastieren am Dienstag (21:00/live Sky & Sport24-Liveticker) im Estadio Metropolitano bei den heimstarken Spaniern. Für Tottenhams neuen Trainer Igor Tudor ist es die erste Bewährungsprobe auf europäischem Parkett, nachdem er das Team in einer schwierigen Phase übernommen hat.

Danso als Fels in der Brandung

Kevin Danso wird in der Innenverteidigung neben Cristian Romero und Micky van de Ven erwartet, um den torgefährlichen Angriff der Hausherren zu stoppen. Atletico erzielte im bisherigen Wettbewerb bereits 24 Treffer – nur zwei Teams waren treffsicherer. Tottenham hält dagegen: Mit sechs Zu-Null-Spielen stellen die Engländer die stabilste Defensive der laufenden Saison.

Simeone stapelt tief

"Wir sind nicht die Favoriten", betonte Atletico-Coach Diego Simeone vor dem Duell. Sein Team geht jedoch mit viel Rückenwind in die Partie, nachdem man sich in den Play-offs mit einem beeindruckenden 4:1 gegen Club Brügge durchgesetzt hat. Zudem stehen die "Colchoneros" im Finale der Copa del Rey und gewannen vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele.

Kriselnde Spurs hoffen auf Trendwende

Ganz anders die Situation bei Tottenham: Die "Spurs" reisen mit einer Last von fünf Niederlagen aus den letzten sechs Spielen an, zuletzt gab es ein bitteres 1:3 gegen Crystal Palace. In der Premier League ist man auf den 16. Tabellenplatz abgerutscht, weshalb die Königsklasse nun als Rettungsanker für die Saison dienen soll.

Historisches Duell nach Jahrzehnten

Das einzige bisherige Pflichtspiel-Aufeinandertreffen der beiden Klubs liegt bereits 63 Jahre zurück. 1963 besiegte Tottenham die Spanier im Finale des Pokals der Pokalsieger mit 5:1. Ein ähnliches Ergebnis scheint heute angesichts der Formkurven unwahrscheinlich, doch Igor Tudor sieht Fortschritte: "Mit jeder Trainingseinheit erkenne ich mehr Qualität im Team."