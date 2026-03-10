Königsklassen-Crunch-Time: Bayern in Bergamo gefordert

Wenn in der Champions League die K.-o.-Phase beginnt, steigt auch die Spannung. Für den FC Bayern wartet am Dienstag (21 Uhr/live auf Sky) mit Atalanta Bergamo ein unangenehmer Härtetest.

Der Frühling klopft an – und mit ihm die großen Fußballnächte. Wenn die Tage länger werden, beginnt auch in der Champions League die Zeit der Entscheidungen. Am Dienstag (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) steigt für den FC Bayern München das Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo – ein Härtetest im Norden Italiens und zugleich eine Premiere: Erstmals treffen die Münchner in einem europäischen Bewerb auf den Tabellensiebenten der Serie A.

Musiala & Co. sind die Achtelfinal-Experten

Die Bayern um ÖFB-Legionär Konrad Laimer wollen dabei nicht nur einen großen Schritt Richtung Viertelfinale machen, sondern auch ihre starke Serie ausbauen. Die letzten neun europäischen Premierenduelle hat der deutsche Rekordmeister gewonnen, Elf der vergangenen zwölf Achtelfinal-Partien ebenfalls.

Ein Sieg in Bergamo wäre bereits der achte im neunten Champions-League-Spiel dieser Saison. Trotz der Premiere gegen Atalanta macht die Vergangenheit Mut. Gegen Klubs aus Italien kamen die Münchner in vier der vergangenen fünf K.-o.-Duellen weiter. Doch Vorsicht ist angesagt: Zeigte „La De“ bereits, wie unangenehm sie sein können. Dortmund bekam das im Play-off schmerzhaft zu spüren. Nach einem 0:2 im Hinspiel drehten die Italiener das Duell mit einem 4:1-Heimsieg noch eindrucksvoll,

Grillparty als Motivation für die »Crunch-Time«

Beim FC Bayern ist das Selbstvertrauen dennoch groß. „Jetzt kommt die Crunch-Time mit vielen wichtigen Spielen“, sagte Jamal Musiala. „Wenn Energie und Fokus stimmen, können wir jedes Spiel gewinnen.“ Seit dem Achtelfinal-Aus gegen Liverpool 2018/19 haben die Münchner diese Hürde tatsächlich auch jedes Jahr gemeistert. Atalanta steht dagegen erstmals seit dem Duell mit Real Madrid 2020/21 wieder in dieser Phase.

Trainer Vincent Kompany stimmte sein Team am Sonntag mit einer „Family & Friends“-Grillparty an der Säbener Straße auf den heißen Frühling ein – nach dem 4:1 gegen Mönchengladbach, bei dem auch Konrad Laimer traf. Stürmerstar Harry Kane fehlte angeschlagen, könnte heute aber Geschichte schreiben: Mit aktuell 48 Treffern fehlt dem Engländer nur ein Doppelpack zur 50-Tore-Marke in der Champions League. Nicht dabei ist Manuel Neuer, der wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade ausfällt.