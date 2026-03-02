Maximarkt Linz startet in neue Ära

1.850 Quadratmeter stehen den Kundinnen und Kunden ab sofort zur Verfügung. Die Gesamteröffnung ist heuer im Herbst geplant.

Ein bedeutender Schritt in Richtung Zukunft ist am Standort des Maximarkt in Linz gelungen: Die erste Phase der umfassenden Modernisierung ist abgeschlossen. Ab sofort steht Kundinnen und Kunden ein topmoderner Marktbereich mit rund 1.850 Quadratmetern Verkaufsfläche zur Verfügung. Parallel dazu öffnen das neugestaltete maxi.restaurant inklusive neu errichteter Sonnenterrasse sowie die maxi.backstube am Bäckermühlweg wieder ihre Türen.

Hälfte des Marktes ist zugänglich

Seit März 2025 wird der Traditionsstandort schrittweise erneuert. Nach der Teileröffnung ist bereits etwa die Hälfte des Marktes zugänglich. Der Frische- und Lebensmittelbereich präsentiert sich ebenso im neuen Erscheinungsbild wie das Non-Food-2-Segment mit Produkten des täglichen Bedarfs. Auch sämtliche Aktionsartikel sind erhältlich. Im komplett neu konzipierten maxi.service erhalten Kundinnen und Kunden kompetente Beratung. Für eine rasche und unkomplizierte Rückgabe sorgen moderne Pfandautomaten im Eingangsbereich.

142 Sitzplätze im maxi.restaurant

Das maxi.restaurant bietet im Innenraum 96 Sitzplätze, weitere 46 befinden sich auf der Sonnenterrasse vor dem Markt. Gäste erwartet ein täglich frisch zubereitetes Angebot von Frühstück bis Abendessen, ergänzt durch saisonale Spezialitäten und aktuelle Food-Trends. Indes stehen die Umbauarbeiten an der angrenzenden maxi.zentrale kurz vor dem Abschluss. Ende März übersiedeln rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pasching nach Linz in die neuen Büroräumlichkeiten. Insgesamt werden nach Fertigstellung etwa 200 Personen am Standort beschäftigt sein.

503 Stellplätze werden künftig bereitstehen

Die Zufahrt erfolgt bis zum Abschluss aller Bauarbeiten ausschließlich über den Bäckermühlweg. Derzeit sind noch nicht sämtliche Parkflächen verfügbar, künftig werden rund 503 Stellplätze bereitstehen. Zusätzlich ist eine umfassende Begrünung des Außenbereichs geplant. Die Gesamteröffnung ist für Herbst 2026 vorgesehen.