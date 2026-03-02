Alles zu oe24VIP
Versunken im Tiefschnee Schuhe
© Getty/Symbolbild

Teenies sanken ein

Mit Socken im Schnee gewandert: Vom Berg gerettet

02.03.26, 16:21
Ein 18-Jähriger und sein 16-jähriger Begleiter gerieten in eine Notlage. 

Die Vorarlberger Einsatzkräfte haben am vergangenen Samstag im Kleinwalsertal zwei unterkühlte Wanderer im Alter von 16 und 18 Jahren aus einer Notlage gerettet. Die beiden Deutschen wollten die Wanderung "Rund um den Witterstein" machen, sanken bei tiefwinterlichen Verhältnissen aber bis zum Bauch ein. Obwohl der 18-Jährige dabei seine Schuhe verloren hatte, wanderte er zunächst in Socken weiter. Schließlich setzten die beiden Jugendlichen aber einen Notruf ab.

Nach Angaben der Polizei wurde das Duo per Tau mit dem Hubschrauber geborgen. Die jungen Männer wurden nach der Erstversorgung in ein Hotel gebracht, eine Einlieferung ins Krankenhaus war nicht notwendig.

