Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Quentin Griffiths
© Google/Facebook

Asos-Gründer

Todesrätsel: Mode-Millionär stürzt aus dem 17. Stock

21.02.26, 09:00
Teilen

Asos-Gründer Quentin Griffiths starb unter mysteriösen Umständen. 

Der Mode-Unternehmer Quentin Griffiths, Mitbegründer des Online-Shops ASOS, ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Der Brite stürzte er aus dem 17. Stock eines Hochhauses im thailändischen Pattaya südöstlich von Bangkok. Dort hatte Griffiths eine Wohnung bewohnt.

Ein Sprecher von ASOS zeigte sich gegenüber der BBC bestürzt über die Nachricht: „Wir sind traurig über den Tod von Quentin, einem unserer ursprünglichen Mitbegründer. Er spielte eine wichtige Rolle in unseren Anfängen, und wir sind ihm für seinen Beitrag auf ewig dankbar.“ Gemeinsam mit seinen Partnern hatte Griffiths das Unternehmen im Jahr 2000 gegründet und damit den Grundstein für eine Erfolgsgeschichte gelegt. ASOS entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem der weltweit größten Online-Shops für Mode. Zwar zog sich Griffiths bereits früh aus dem operativen Geschäft zurück, blieb jedoch bedeutender Anteilseigner – ein Engagement, das ihn zum Multimillionär machte.

Familie rätselt über Todesursache

 Nach Angaben der Ermittler gebe es derzeit keine Hinweise auf ein Verbrechen. Griffiths sei am Tag seines Todes allein in der Wohnung gewesen. Die Tür sei verschlossen gewesen, Einbruchsspuren habe man nicht festgestellt. Auch eine Autopsie habe keine Anzeichen für Fremdverschulden ergeben.

Medienberichten zufolge lebte der 58-Jährige zuletzt getrennt von seiner thailändischen Ehefrau und befand sich in einem komplexen Rechtsstreit um das Sorgerecht für gemeinsame Kinder sowie um finanzielle Ansprüche aus einem gemeinsamen Unternehmen. Demnach starb er nur wenige Tage vor einem angesetzten Gerichtstermin.

Angehörige äußerten Zweifel an der Theorie eines Suizids, da kein Abschiedsbrief gefunden worden sei. Eine dem Umfeld nahestehende Quelle sprach von „verdächtigen Umständen“. Seine Ex-Frau, Ploy Kringsinthanakun, wies indes jede Beteiligung an seinem Tod entschieden zurück.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen