Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 50.60 aktien down -1.75% Andritz AG 73.70 aktien down -0.61% BAWAG Group AG 138.00 aktien down -1.36% CA Immobilien Anlagen AG 25.260 aktien down -0.86% CPI Europe AG 15.660 aktien down -1.07% DO & CO Aktiengesellschaft 194.00 aktien up +2.75% EVN AG 29.650 aktien down -0.5% Erste Group Bank AG 108.40 aktien up +0.74% Lenzing AG 27.500 aktien down -0.72% OMV AG 54.95 aktien down -0.63% Oesterreichische Post AG 34.300 aktien down -0.87% PORR AG 38.800 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.740 aktien up +0.46% SBO AG 34.800 aktien up +0.87% STRABAG SE 93.40 aktien up +0.54% UNIQA Insurance Group AG 15.520 aktien down -0.26% VERBUND AG Kat. A 61.40 aktien down -1.52% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.10 aktien down -1.23% Wienerberger AG 30.700 aktien up +0.26% voestalpine AG 45.280 aktien up +1.12%
  1. oe24.at
  2. Business
HIER sind Einfamilienhäuser am teuersten - und hier am billigsten
© Getty

Preise steigen

HIER sind Einfamilienhäuser am teuersten - und hier am billigsten

12.02.26, 06:02
Teilen

Die Nachfrage nach dem eigenen Haus ist im Vorjahr deutlich gestiegen - und damit auch der Preis für die eigenen vier Wände.  

So stieg die Nachfrage im Vorjahr um 8 Prozent. Im Schnitt lagen die Quadratmeterpreise für Einfamilienhäuser bei 4.070 Euro - um 6 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damit zeichne sich nach Preisrückgängen im Jahr 2023 und einer Stabilisierung 2024 eine Trendwende ab, so die Schlussfolgerung der Online-Immobilien-Plattform ImmoScout24.

Allerdings gab es sowohl bei der Nachfrage als auch bei den Preisen große regionale Unterschiede. Für ein Haus mit 150 Quadratmeter wurden durchschnittlich zwischen 375.000 (Burgenland) und 1.167.000 Euro (Tirol) verlangt. Die Nachfrage stieg vor allem in Vorarlberg (+28 Prozent) und in Wien (23 Prozent), wobei die Angebotspreise moderat um 1 beziehungsweise 2 Prozent auf 5.580 und 6.570 Euro pro Quadratmeter stiegen. In Salzburg verzeichnete die Immobilien-Plattform eine um 17 Prozent höhere Nachfrage, während der angebotene Quadratmeterpreis um 6 Prozent auf 6.150 Euro zulegte.

Teures Pflaster Tirol

Obwohl die Einfamilienhäuser in Tirol um durchschnittlich 7.780 Euro (+9 Prozent) je Quadratmeter - und damit zum österreichweit höchsten Preis - angeboten wurden, war die Nachfrage mit einem Plus von 14 Prozent ungebrochen.

Die Nachfrage in Nieder- und Oberösterreich stieg um jeweils 4 Prozent. Pro Quadratmeter verlangten Verkäufer in Niederösterreich 3.690 Euro (+3 Prozent), während in Oberösterreich der Quadratmeterpreis bei 3.560 Euro (+7 Prozent) lag. Das Interesse an Einfamilienhäusern in Kärnten und im Burgenland sank hingegen um 4 Prozent, geht aus der Datenanalyse von ImmoScout24 hervor. Während die Angebotspreise in Kärnten um 9 Prozent auf 3.290 Euro pro Quadratmeter stiegen, lag der Quadratmeterpreis im Burgenland bei 2.500 Euro (+3 Prozent).

Der Traum von den eigenen vier Wänden wurde nur in der Steiermark günstiger. Hier wurde der Quadratmeter um durchschnittlich 3.090 Euro angeboten - um 2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Dafür konnten sich die Anbieter über eine um 7 Prozent höhere Nachfrage freuen.

Für die Datenanalyse wurden den Angaben zufolge 78.512 Datensätze der auf ImmoScout24 veröffentlichten Angebote ausgewertet und 1.000 Österreicherinnen und Österreicher repräsentativ online befragt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen