Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 51.50 aktien equal +0% Andritz AG 74.15 aktien up +2.13% BAWAG Group AG 139.90 aktien up +3.55% CA Immobilien Anlagen AG 25.480 aktien up +0.31% CPI Europe AG 15.830 aktien down -1.31% DO & CO Aktiengesellschaft 188.80 aktien down -1.26% EVN AG 29.800 aktien up +1.53% Erste Group Bank AG 107.60 aktien down -0.09% Lenzing AG 27.700 aktien down -0.89% OMV AG 55.30 aktien up +3.75% Oesterreichische Post AG 34.600 aktien up +1.02% PORR AG 38.600 aktien up +1.45% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.540 aktien up +0.65% SBO AG 34.500 aktien up +2.37% STRABAG SE 92.90 aktien up +2.09% UNIQA Insurance Group AG 15.560 aktien down -0.64% VERBUND AG Kat. A 62.35 aktien up +1.3% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.90 aktien down -1.52% Wienerberger AG 30.620 aktien up +0.99% voestalpine AG 44.780 aktien up +2.24%
  1. oe24.at
  2. Business
MC Donalds
© getty/Symbolbild

Über den Erwartungen

McDonald's feiert Hammer-Gewinne

11.02.26, 23:28
Teilen

Sonderangebote und Marketingaktionen führten zu 10 Prozent Umsatzwachstum

Sonderangebote und Marketingaktionen haben McDonald's im vierten Quartal einen überraschend kräftigen Sprung beim Umsatz und Gewinn beschert. Die weltweiten Erlöse der größten US-Burgerkette stiegen in den drei Monaten bis Ende Dezember um 5,7 Prozent und übertrafen damit die Analystenschätzungen von 3,7 Prozent deutlich, wie aus LSEG-Daten am Mittwoch hervorgeht. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie schlug der Konzern mit 3,12 Dollar die Erwartungen von 3,05 Dollar.

Der Umsatz kletterte um zehn Prozent auf 7,01 Milliarden Dollar (5,89 Mrd. Euro). Die Aktie legte nachbörslich rund zwei Prozent zu. Angesichts der hohen Inflation und gestiegener Lebenshaltungskosten achten viele Verbraucher vermehrt auf ihr Geld. McDonald's reagierte darauf mit der Rückkehr des "Monopoly"-Gewinnspiels und günstigen Kombi-Menüs, etwa einem Frühstück für fünf Dollar oder dem "Grinch"-Menü im Dezember. "Die Preis-Leistungs-Führerschaft von McDonald's funktioniert", erklärte Konzernchef Chris Kempczinski am Mittwoch. Während höherpreisige Ketten wie Chipotle zuletzt Umsatzrückgänge hinnehmen mussten, profitierten Konkurrenten im Niedrigpreissegment wie die Yum-Brands-Töchter Taco Bell und KFC ebenfalls von den kostenbewussteren Kunden.

Auf dem wichtigen US-Heimatmarkt legten die vergleichbaren Erlöse um 6,8 Prozent zu. Dies ist das dritte Wachstumsquartal in Folge, nachdem im Vorjahr noch die Folgen eines Ausbruchs von E.coli-Bakterien die Bilanz belastet hatte. Auch international lief es rund: Vor allem in Deutschland, Großbritannien und Australien zog die Nachfrage an. Um das Wachstum weiter anzukurbeln, setzt der Konzern künftig verstärkt auf das Getränkegeschäft. Analysten sehen in der geplanten Ausweitung des Angebots an Kaltkaffee und speziellen Limonaden einen weiteren Hebel, um die Kundenzahlen jenseits reiner Rabattaktionen zu steigern.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen