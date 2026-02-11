McDonald's feiert Hammer-Gewinne

Sonderangebote und Marketingaktionen führten zu 10 Prozent Umsatzwachstum

Sonderangebote und Marketingaktionen haben McDonald's im vierten Quartal einen überraschend kräftigen Sprung beim Umsatz und Gewinn beschert. Die weltweiten Erlöse der größten US-Burgerkette stiegen in den drei Monaten bis Ende Dezember um 5,7 Prozent und übertrafen damit die Analystenschätzungen von 3,7 Prozent deutlich, wie aus LSEG-Daten am Mittwoch hervorgeht. Auch beim bereinigten Gewinn pro Aktie schlug der Konzern mit 3,12 Dollar die Erwartungen von 3,05 Dollar.

Der Umsatz kletterte um zehn Prozent auf 7,01 Milliarden Dollar (5,89 Mrd. Euro). Die Aktie legte nachbörslich rund zwei Prozent zu. Angesichts der hohen Inflation und gestiegener Lebenshaltungskosten achten viele Verbraucher vermehrt auf ihr Geld. McDonald's reagierte darauf mit der Rückkehr des "Monopoly"-Gewinnspiels und günstigen Kombi-Menüs, etwa einem Frühstück für fünf Dollar oder dem "Grinch"-Menü im Dezember. "Die Preis-Leistungs-Führerschaft von McDonald's funktioniert", erklärte Konzernchef Chris Kempczinski am Mittwoch. Während höherpreisige Ketten wie Chipotle zuletzt Umsatzrückgänge hinnehmen mussten, profitierten Konkurrenten im Niedrigpreissegment wie die Yum-Brands-Töchter Taco Bell und KFC ebenfalls von den kostenbewussteren Kunden.

Auf dem wichtigen US-Heimatmarkt legten die vergleichbaren Erlöse um 6,8 Prozent zu. Dies ist das dritte Wachstumsquartal in Folge, nachdem im Vorjahr noch die Folgen eines Ausbruchs von E.coli-Bakterien die Bilanz belastet hatte. Auch international lief es rund: Vor allem in Deutschland, Großbritannien und Australien zog die Nachfrage an. Um das Wachstum weiter anzukurbeln, setzt der Konzern künftig verstärkt auf das Getränkegeschäft. Analysten sehen in der geplanten Ausweitung des Angebots an Kaltkaffee und speziellen Limonaden einen weiteren Hebel, um die Kundenzahlen jenseits reiner Rabattaktionen zu steigern.