McDonald's: Mehr Umsatz, aber weniger Gäste

05.11.25, 13:50
Dank seiner Billigmenüs hat McDonald's im dritten Quartal die Umsatzerwartungen übertroffen. 

 Die flächenbereinigten Erlöse wuchsen weltweit um 3,6 Prozent, wie der Burger-Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Plus von 3,55 Prozent gerechnet. Gleichwohl gab die Aktie im vorbörslichen US-Handel um ein Prozent nach. Die Kehrseite der Medaille ist nämlich ein Rückgang der Besucherzahlen.

Daten des Analysehauses Placer.ai zufolge sank die Zahl der Restaurantbesuche zwischen Juli und September im Jahresvergleich um 3,5 Prozent. Dies war ein stärkerer Rückgang als im Branchendurchschnitt von 2,3 Prozent. Der Fastfood-Riese versucht, mit Rabattaktionen wie dem seit über einem Jahr laufenden Fünf-Dollar-Menü und neuen Angeboten gegenzusteuern. Analysten warnen jedoch, dass die hohen Rabatte für die Franchisenehmer auf Dauer schwer durchzuhalten sein könnten, sobald die finanzielle Unterstützung durch den Konzern nachlässt.

Starke Nachfrage in Deutschland

Der bereinigte Nettogewinn lag im abgelaufenen Quartal bei 2,31 (Vorjahr: 2,32) Milliarden Dollar oder 3,22 (3,23) Dollar je Aktie. In den USA, dem größten Markt des Unternehmens, legte der Umsatz um 2,4 Prozent zu. In den internationalen Märkten, angetrieben von Deutschland und Australien, betrug das Plus 4,3 Prozent.

