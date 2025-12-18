Nur 30 Euro! DAS ist das günstigste Skigebiet Europas

Skifahren wird von Jahr zu Jahr teurer. Heuer kosten die ersten Tagesskipässe in Österreich über 80 Euro, doch es geht auch anders.

Ein durchschnittlicher Skiurlaub für eine vierköpfige Familie in Österreich kostet heuer mit Hotel, Skipass und Verpflegung etwa 3.000 Euro. Umso dringender suchen Wintersportbegeisterte nach günstigeren Alternativen. Nun gibt es ein Ranking mit den günstigsten Skigebieten Europas, der Sieger ist ein absoluter Geheimtipp.

Laut European Ski Index schneidet Bansko in Bulgarien hier am günstigsten ab. Ein Tagespass für Erwachsene kostet hier nur 33,23 Euro. Noch dazu ist es nicht irgendein Ski-Ressort. Hier fanden zuletzt auch Weltcup-Rennen statt.

© Getty

75 Kilometer Pistenzauber

Insgesamt 75 Kilometer Piste und 14 Lifte lassen das Herz von Skifahrern höherschlagen. „Bansko ist der beste Geheimtipp unter den Skigebieten“, heißt es im Ranking. Noch dazu ist der Ski-Ort am Fuße des Pirin-Gebirges mit 10.000 Einwohnern alles andere als überlaufen und garantiert so eine Menge Pistenspaß.

Die Anreise dauert dafür etwas länger. Denn nach der Landung in Bulgariens Hauptstadt Sofia wartet noch eine zweieinhalbstündige Autofahrt, ehe man das Ziel erreicht. Doch ein genauerer Preis-Check zeigt, dass sich die Reise wohl wirklich auszahlt. Im Vergleich zu den Wucherpreisen in heimischen Skigebieten, wo man für ein großes Bier schon mal über 7 Euro zahlen muss, kostet es in Bansko nur gut einen Euro.

Günstige Flüge

Auch wenn das Skigebiet aus heimischer Sicht nicht ums Eck ist. Ein Flug mit vollem Gepäck kostet pro Person nicht einmal 200 Euro Hin- und Retour und die Hotels und Mietautos vor Ort sind vergleichsweise so günstig, dass man am Ende dennoch billiger aussteigt, als mit einem einwöchigen Skiurlaub in den österreichischen Alpen.