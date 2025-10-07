Tiroler Skigebiet laut Condé Nast Traveller zweitbestes in Europa

Die Skisaison steht vor der Tür und zieht uns bald wieder in die Berge. Bei den aktuellen Reader’s Choice Awards von Condé Nast Traveller wurden nun die besten Skigebiete der Welt ausgezeichnet und auch Österreich ist wieder an der Spitze vertreten.

Wintersportfans können die Skisaison 2025/2026 kaum noch erwarten! Doch die Wahl des richtigen Skigebiets ist oft gar nicht so einfach: Allein in den Alpen locken über 1.000 Skigebiete, ganz abgesehen von den zahlreichen Resorts im Osten und Süden Europas. Die Entscheidung erleichtern, könnte Ihnen das neue Ranking.

Condé Nast Traveller hat sich auf die Suche nach den besten Skigebieten gemacht und dabei jene Ferienorte aufgespürt, die wirklich für jeden Geschmack etwas bieten. Neben erstklassigen Pisten wurden dabei auch die charmanten Boutiquen, die gemütlichen Restaurants und das unvergessliche Après-Ski-Erlebnis berücksichtigt.

Kitzbühel an der Spitze der besten Skigebiete

Mit seinen schneesicheren Hängen, modernen Liftanlagen und über 200 km Pisten hat sich Kitzbühel in die Herzen der Wintersportler weltweit gefahren. Und das zu Recht! Laut Condé Nast Traveller erreicht das Tiroler Skigebiet beeindruckende 98,89 Punkte und erreicht damit den zweiten Platz.

© Getty Images

Besonders hervorzuheben sind die 58 Lifte, die einen reibungslosen Ablauf garantieren und die charmante Stadt mit ihren urigen Boutiquen, den gemütlichen Cafés und der einmaligen Après-Ski-Szene. Die Saison startet Ende November und dauert bis in den Frühling hinein, also genug Zeit, um die winterliche Magie dieses Ortes in vollen Zügen zu erleben.

Gstaad und Kitzbühel teilen sich Platz Zwei

Den zweiten Platz teilen sich übrigens Kitzbühel und Gstaad in der Schweiz. Mit seinem historischen Charme und 200 Pistenkilometern ist Gstaad sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet. Die Kombination aus traditionellem Chalet-Flair und modernem Ski-Resort macht das Schweizer Skigebiet zu einem wahren Juwel in den Alpen. Aber auch abseits der Ski-Pisten gibt es viel zu erleben: vom Langlaufen über Schneeschuhwandern bis hin zu entspannenden Spaziergängen durch die verschneiten Wälder.

Platz 1 geht an Val d'Isère

Doch der wahre Sieger des Condé Nast Rankings ist das mondäne Val d’Isère in Frankreich. Mit einer beeindruckenden Punktzahl von 99,17 holt das französische Skigebiet den ersten Platz. Hier treffen sich die Reichen und Schönen, von Margot Robbie bis Prinz William, um ihre Schwünge auf den bestens präparierten Pisten zu ziehen.

© Getty Images

Die Mischung aus alpinem Charme, exklusiven Hotels und einer Auswahl an 46 Liften und 150 km Pisten macht Val d’Isère zu einem Paradies für Winterurlauber jeden Alters. Auch wer abseits der Pisten Entspannung sucht, wird hier fündig: von luxuriösen Wellnessbereichen bis hin zu erstklassigen Restaurants ist für jeden etwas dabei.

Die besten Skigebiete Europas im Überblick

Unter den besten Skiresorts finden sich auch zwei weitere Skigebiete aus Österreich. Lech sichert sich mit 91,11 Punkten den 14. Platz, während Schladming mit starken 90 Punkten auf dem 16. Platz landet.

Platz 1: Val d’Isère, Frankreich

Platz 2: Kitzbühel, Österreich

Platz 2: Gstaad, Schweiz

Platz 4: Les Trois Vallées, Schweiz

Platz 5: Châtel, Frankreich

Platz 6: Verbier, Schweiz

Platz 7: Corvara - Alta Badia, Italien

Platz 8: Avoriaz, Frankreich

Platz 8: Hemsedal Skisenter, Norwegen

Platz 10: Courchevel, Frankreich

Platz 11: St. Moritz, Schweiz

Platz 11: Zermatt, Schweiz

Platz 11: Andermatt, Schweiz

Platz 14: Lech, Österreich



Platz 15: Tignes, Frankreich

Platz 16: Levi, Finnland

Platz 16: Schladming, Österreich



Platz 16: Geilo, Norwegen

Platz 16: Aviemore, Schottland

Diese Skigebiete haben alles, was das Wintersportherz höher schlagen lässt!