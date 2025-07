Fans angewidert: Kaulitz-Bruder packt mit Ekel-Story aus

Bill Kaulitz sorgt immer wieder für Schlagzeilen, diesmal aber scheint er die Grenze zu seiner eigenen Privatsphäre überschritten zu haben. Hat er seine Netflix-Zuschauer diesmal komplett abgeschreckt?

Netflix-Liebling und Tokio-Hotel-Ikone Bill Kaulitz schockt jetzt mit einer äußerst detaillierten Ekel-Beichte über sein Liebesleben.

Eklat-Story

Der Star und Bruder von Tom Kaulitz - Partner von Heidi Klum - sorgt für einen Eklat. In seiner Netflix-Serie „Kaulitz & Kaulitz“ erzählt er in einer Folge doch etwas ZU viel.

Er verrät, dass er mit seinem Exfreund, Marc Eggers, in den er so endlos verliebt schien, eine wilde Partynacht durchlebt hatte. So weit, so gut. Doch es kommt noch brisanter.

"Das ganze Bett vollgekotzt"

Wie die deutsche "Bild" ihn zitiert, sei er nach der Partynacht neben einem Partner aufgewacht, in einem voll erbrochenen Bett. „Wir wachen auf, das ganze Bett vollgekotzt. Von Marc. Alles voll!".

Dann führte er weiter aus: „Wir kuscheln in der Kotze, ich mit meinen Haaren, da ist überall Kotze drin. Dann stehen wir auf, gehen aufs Klo – und kuscheln uns wieder in die Kotze rein. Leute ... Ich habe sogar von Marcs Beinen die Kotze abgekratzt. Weißt du, wie lange das gedauert hat?!“ Bei der STory stellen sich so manchen Zuschauern und Lesern die Haare im Nacken auf.