Private Einblicke: Beatrice Egli vermeidet aus Angst enge Bindung

Schlagerstar Beatrice Egli hat bei der TV-Show "Das große Allgemeinwissensquiz" ungewohnte Einblicke gewährt.

Ein ereignisreiche Woche geht für Beatrice Egli zu Ende. Erst sorgte sie mit ihrem emotionalen Auftritt bei der Eröffnung der Frauen-EM in der Schweiz für Gänsehaut, dann zeigte sie sich in einer TV-Show von einer ungewohnten Seite.

Die Sängerin war bei Jörg Pilawa in "Das große Allgemeinwissensquiz" zu Gast, wo sie unbekannten Teilnehmern als Promi-Joker zur Verfügung stand. Doch die 37-Jährige sorgte nicht mit ihrem Wissen für Aufsehen, sondern vielmehr mit Aussagen, die sie im Rahmen der Sendung teilte.

Eigentlich ging es nur um eine Frage, in der es sich um Haustiere handelte. Showmaster Pilawa wollte wissen, ob Egli selbst Haustiere habe. Die Schweizerin verneinte.

Egli hat Angst

Sie meinte, es "wäre Tierquälerei", ohne näher darauf einzugehen, warum. Doch Pilawa lässt nicht locker und gräbt weiter in ihrer Vergangenheit. Denn er wusste scheinbar, dass da mehr dahintersteckt. „Ja, wir haben viele Bauernhöfe in der Umgebung", hatte sie wohl schon genug tierische Begegnungen in jungen Jahren.

Der Schlagersängerin war deutlich anzusehen, dass es ihr unangenehm sei. Schilderte aber dennoch, dass sie aus einer Metzger-Familie kommt und durchaus mit Tieren in der Vergangenheit zu tun hatte. Doch auch mit dem Beruf ihrer Eltern hat es nicht zu tun, dass sich die Powerfrau nicht auf eine Bindung mit einem süßen Vierbeiner einlassen will.

Dann kam das große Egli-Outing. Sie gestand nämlich, dass sie enorme Angst vor Katzen habe, seit eine Begegnung als Kind blutig für sie endete. "Also nachts, alleine, wenn mir eine Katze entgegenkommt, kriege ich voll die Panik“, erzählte sie bereits Anfang des Jahres und gesteht, dass sie sich die beliebten Haustiere lieber aus der Distanz ansieht. Auch zu Hunden kann sie kein enges Verhältnis aufbauen und hält Respektabstand. So ist klar, dass es im Hause Egli wohl auch nie Haustiere geben wird.