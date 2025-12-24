"Weihnachten auf Gut Aiderbichl" - feiert Sendungs-Comeback

Die beliebte Sendung "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" feiert heuer wieder zu Weihnachten ihr Comeback.

Rechtzeitig zur Bescherung 2025 kehrt "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" erstmals wieder ins Fernsehen zurück.

Marco Ventre, Stefanie Hertel und Dieter Ehrengruber © Gut Aiderbichl

ORF2 und MDR-Special

Die Sendung zeigt ein festliches Programm mit musikalischen Highlights, emotionalen Geschichten und Begegnungen mit geretteten Tieren im Gründergut in Henndorf bei Salzburg. Ausstrahlungstermine sind am 24.12.2025 auf ORF 2 und am 25.12.2025 im MDR – jeweils um 20.15 Uhr. Danach ist die Sendung auch in einer Online-Mediathek verfügbar.

Marco Ventre und Stefanie Hertel © Gut Aiderbichl

DJ Ötzi & Co. dabei

Erstmals führen Stefanie Hertel und Marco Ventre gemeinsam durch die Sendung. Zu den Gästen zählen DJ Ötzi, Johnny Logan, Sassy, Francine Jordi, Stefan Mross, Sara de Blue & Lisa Bogusch, die jungen Zillertaler, die Meissnitzer Band und die Mountain Crew. Stefanie Hertel tritt zudem mit ihrer Familienband More Than Words auf.

"Wir wollen nicht zu viel verraten, aber es wird – wie immer – ein Abend voller Herz, Musik und tierischem Weihnachtszauber", so Geschäftsführer Dieter Ehrengruber. Die Sendung verbindet Tierschutz, Musik und emotionale Geschichten und verspricht ein Highlight für die Festtage.