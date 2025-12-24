Pocher feiert Weihnachten mit 10 Kindern

Während andere den Heiligabend im kleinen Kreis verbringen, setzt Oliver Pocher auf maximale Patchwork-Power.

Der Comedian feiert Weihnachten mit insgesamt zehn Kindern – und mit einer Konstellation, die zeigt, wie ungewöhnlich modern Familienleben inzwischen aussehen kann.

„Ich feiere Weihnachten gemeinsam mit Sandy und ihrem Freund Alex bei mir zu Hause mit insgesamt zehn Kindern“, sagt Pocher. Auf dem Tisch steht Raclette, im Haus dürfte es entsprechend trubelig werden. Ex-Frau Alessandra „Sandy“ Meyer-Wölden hatte im Frühjahr ihr Liebes-Comeback mit dem Kölner Unternehmer Alexander Müller öffentlich gemacht. Dass sie Weihnachten ausgerechnet mit ihrem früheren Ehemann verbringt – samt neuem Partner – ist für die Beteiligten offenbar kein Problem. Das Verhältnis zwischen Sandy und Olli gilt seit Jahren als entspannt. Sandy bringt fünf Kinder mit, drei davon stammen aus der Ehe mit Pocher. Müller steuert weitere drei Kinder bei. Macht zusammen: zehn.

Amira schlägt Einladung aus

Nicht mit dabei ist hingegen Amira Aly. Auch ihr habe er eine Einladung ausgesprochen, betont Pocher, doch sie habe abgelehnt. Die Moderatorin setzt stattdessen auf ein ruhiges Fest. „Ich freue mich auf ruhige Tage mit meinen Liebsten, gutes Essen und ein bisschen Zeit zum Durchatmen“, sagt sie. Nach BILD-Informationen feiert Amira ausschließlich mit ihren beiden Söhnen, deren Vater Oliver Pocher ist – ohne Olli und ohne ihren aktuellen Partner Christian Düren. Wie zuletzt berichtet, soll es zwischen Amira und dem ProSieben-Moderator kriseln, sogar von einem möglichen Liebes-Aus ist die Rede. Ihr Fokus liege nun klar auf den Kindern.

Dass Amira Weihnachten nicht im Patchwork-Verbund mit Sandy verbringt, überrascht Beobachter kaum. Zwar galten die beiden Frauen nach anfänglichen Spannungen lange als befreundet. Doch nach der Trennung von Olli und Amira stellte sich Sandy demonstrativ auf die Seite ihres Ex-Mannes. Im Sommer zeigte sich Amira besonders verletzt, nachdem Sandy und Olli in ihrem gemeinsamen Podcast Witze über einen Sohn von Amira und Pocher gemacht hatten. Amira reagierte empört: Es sei „unter aller Sau“, über solche Themen zu sprechen, die minderjährige Kinder betreffen.

Auch Pocher selbst hatte nach der Trennung immer wieder öffentlich gegen Amira und ihr Liebesleben ausgeteilt. Nun gehen alle Beteiligten ihren eigenen Weg durch die Feiertage. Der eine laut, bunt und mit zehn Kindern unter einem Dach, die andere leise und konzentriert auf ihre Söhne. Weihnachten eben – ganz so, wie es für jeden passt.