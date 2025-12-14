Ups! Verrät Oliver Pocher hier die Trennung von Amira und ihrem Christian?

Oliver Pocher packte in einem "Bild"-Interview über sein Leben aus.

Jüngst gewährte Comedian Oliver Pocher einen großzügigen Einblick in sein Privatleben . Gegenüber der Bild packte er Details über Ex-Frauen, Eltern und Karriere aus.

Mehr zum Thema

© Getty Images

Wollte Amira nicht heiraten

Über seine Ehe mit Ex Amira sagt er: „Ich hab’ zweimal nach bestem Wissen und Gewissen geheiratet. Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch. Aber irgendwann dachte ich, man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist. Also haben wir geheiratet. Sie war schwanger, es schien richtig.“

© Getty Images

Weihnachtsfriede

Nach einer aufgeheizten Scheidungsphase sollen sich die beiden wieder gut verstehen. Sie haben auch für die zwei gemeinsamen Söhne eine gute Übereinkunft gefunden. Auch ein gemeinsames Weihnachtsfest wäre eine Option gewesen, so Pocher zur Bild: "Amira ist bei mir immer willkommen. Die Tür steht offen. Ich hab’ ihr gesagt: Komm gerne an Weihnachten vorbei. Aber sie sitzt dann doch lieber allein am perfekt dekorierten Baum."

Versprecher oder Seitenhieb?

Hat Pocher mit dieser Aussage das Liebes-Aus zwischen Amira und ihrem Christian Düren verraten? Schon seit Wochen halten sich Spekulationen hartnäckig, dass dass die beiden getrennt sind.