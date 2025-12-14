Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Pocher
© Getty Images

Versprecher?

Ups! Verrät Oliver Pocher hier die Trennung von Amira und ihrem Christian?

14.12.25, 13:29
Teilen

Oliver Pocher packte in einem "Bild"-Interview über sein Leben aus.

Jüngst gewährte Comedian Oliver Pocher einen großzügigen  Einblick in sein Privatleben . Gegenüber der Bild packte er Details über Ex-Frauen, Eltern und Karriere aus.

Mehr zum Thema

Kopie von Pocher
© Getty Images
 

Wollte Amira nicht heiraten

Über seine Ehe mit Ex Amira sagt er: „Ich hab’ zweimal nach bestem Wissen und Gewissen geheiratet. Bei Amira war ich anfangs ganz klar: Heiraten kommt für mich nicht mehr infrage. Ich hatte das mit Sandy schon durch. Aber irgendwann dachte ich, man kann einer Frau doch nicht ihre Zukunft verbauen, nur weil es einmal schiefgegangen ist. Also haben wir geheiratet. Sie war schwanger, es schien richtig.“

Kopie von Amira Aly Christian Düren
© Getty Images

Weihnachtsfriede

Nach einer aufgeheizten Scheidungsphase sollen sich die beiden wieder gut verstehen. Sie haben auch für die zwei gemeinsamen Söhne eine gute Übereinkunft gefunden. Auch ein gemeinsames Weihnachtsfest wäre eine Option gewesen, so Pocher zur Bild: "Amira ist bei mir immer willkommen. Die Tür steht offen. Ich hab’ ihr gesagt: Komm gerne an Weihnachten vorbei. Aber sie sitzt dann doch lieber allein am perfekt dekorierten Baum."

Versprecher oder Seitenhieb?

Hat Pocher mit dieser Aussage das Liebes-Aus zwischen Amira und ihrem Christian Düren verraten? Schon seit Wochen halten sich Spekulationen hartnäckig, dass dass die beiden getrennt sind.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden