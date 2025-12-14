Alles zu oe24VIP
Masked Singer
© ProSieben/Willi Weber

"Muuhnika"

"Masked Singer": SIE steckte in der Sieger-Kuh

14.12.25, 07:35
Die Siegerin in der aktuellen "The Masked Singer"-Staffel steht fest.

Comedienne Meltem Kaptan hat die ProSieben-Show "The Masked Singer" gewonnen. Die 45-Jährige sicherte sich im Finale die meisten Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer – und durfte danach ihre Maske ablegen. Sie war im Kostüm einer etwas missmutig dreinblickenden Kuh namens "Muuhnika" aufgetreten.

Kaptan ist auch Moderatorin und Schauspielerin, für ihre Rolle in "Rabiye Kurnaz vs. George Bush" wurde sie mit dem Silbernen Bären der Berlinale ausgezeichnet. Nun erhielt sie auch eine große goldene Trophäe als beste maskierte Sängerin. Kaptan zeigte sich dankbar für ihre Teilnahme bei der Musikshow: "Was für eine Reise, Leute, unglaublich", sagte sie noch während des Wettbewerbs. Diese habe sie dem Gesang wieder näher gebracht.

Meltem Kaptan
© Getty

Goldene Trophäe für die "Muh-donna"

Der Sieg der "Muh-donna", wie Juror Chris Tall sie in einer der letzten Sendungen bezeichnet hatte, war genauso wenig überraschend wie ihre Enttarnung. Kaptan hatte eine der stärksten Stimmen im Teilnehmerfeld und hatte ihre Leistung nach Ansicht der Jury von Woche zu Woche gesteigert. Und schon früh hatte Jurorin Verona Pooth sehr sicher auf die Comedienne unter der Maske getippt: "Ich seh sie schon richtig vor mir."

Kaptan setzte sich im Finale der 12. Staffel gegen vier verbliebene Konkurrenten durch: Im Ravioli-Kostüm steckte Sänger Pietro Lombardi. Das Ei namens "Eggi" war Podcasterin und Moderatorin Amira Aly, die Ex-Frau von Oliver Pocher. Als Affe "King" war Schauspieler Wayne Carpendale verkleidet.

In der Live-Show "The Masked Singer" treten Promis als Sänger auf, wegen ihrer aufwendigen Kostüme sind sie aber selbst nicht zu erkennen. Nur ihre Stimme und mysteriöse Hinweise lassen erahnen, wer auf der Bühne steht. Enttarnt wird, wer zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommt - oder am Ende das Finale gewinnt.

