Hollywood-Legende aus "Der Pate" verstorben

Schauspieler Robert Duvall (95) ist tot.

Der Schauspieler starb am Sonntag im Alter von 95 Jahren.

„Gestern haben wir Abschied genommen"

Seine Ehefrau Luciana machte die Nachricht am Montag öffentlich. Auf Facebook schrieb sie: „Gestern haben wir Abschied genommen von meinem geliebten Ehemann, geschätzten Freund und einem der größten Schauspieler unserer Zeit."

"Umgeben von Liebe und Geborgenheit“

Weiter erklärte sie: "Bob ist friedlich zu Hause verstorben, umgeben von Liebe und Geborgenheit.“

"Leidenschaft für sein Handwerk"

Weiter erzählte Duvalls Frau: „Seine Leidenschaft für sein Handwerk wurde nur von seiner tiefen Liebe zu Figuren, einem guten Essen und dem Unterhalten seiner Gäste übertroffen. In jeder seiner zahlreichen Rollen gab Bob alles für seine Figuren und für die Wahrheit des menschlichen Geistes, den sie verkörperten.“

Für seine Rolle als Tom Hagen in Francis Ford Coppolas „Der Pate“ wurde Duvall bereits 1973 erstmals für den Oscar als bester Nebendarsteller nominiert. Nur sechs Jahre später, 1979, folgte eine weitere Nominierung der Filmakademie für seine markante Darstellung des Lieutenant Colonel Kilgore im Kriegs-Epos „Apocalypse Now“. Auch seine Leistung in „Der große Santini“ brachte ihm 1980 eine Oscar-Nominierung ein.

Der große Oscar-Triumph

Im Jahr 1984 gewann er schließlich den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „Comeback der Liebe“. Doch damit war der Erfolgsweg noch lange nicht zu Ende. 1997 wurde er für „Apostel!“ erneut in der Kategorie als bester Hauptdarsteller nominiert. Weitere Nominierungen als bester Nebendarsteller folgten 1999 für „Zivilprozess“ und zuletzt 2015 für das Drama „Der Richter – Recht oder Ehre“. Neben dem Oscar erhielt Duvall im Laufe der Zeit zahlreiche weitere renommierte Auszeichnungen.

Anerkennung für das Lebenswerk

Die American Society of Cinematographers ehrte ihn bereits 1997 mit dem ASC President’s Award für sein Lebenswerk. Im selben Jahr zeichnete ihn auch das National Board of Review aus. Ein Jahr später, 1998, gewann er für „Apostel!“ den Satellite Award als bester Darsteller in einem Drama. 1999 sicherte er sich für „Zivilprozess“ zudem den Screen Actors Guild Award als bester Nebendarsteller. Ein besonderer Meilenstein folgte am 18. September 2003, als er einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhielt.

Erfolg bei Golden Globes

Vier Golden Globes gingen ebenfalls an den Ausnahmeschauspieler: Er wurde für seine Rollen in „Apocalypse Now“, „Comeback der Liebe“ sowie für „Weg in die Wildnis“ und „Stalin“ geehrt. Auch im Fernsehen konnte er spät einen großen Sieg feiern. Nach mehreren Anläufen gewann er 2007 für seine Darstellung als Prentice „Print“ Ritter im Fernsehzweiteiler „Broken Trail“ den Emmy als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie oder einem Fernsehfilm. Robert Duvall bleibt damit einer der am häufigsten ausgezeichneten Stars der Filmgeschichte.